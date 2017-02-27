Игорь Алексеевич написав:Один чудак мне напоминает Хотаба, который учит всех автомобилистов ПДД до самого утра
я подписан на тг канал там прикольные вопросы с картинками по пдд кидают. 5 минут в день чтобы не забывать. https://t.me/auto_instruktor виноват оффтоп, но может людям тоже захочется их вспомнить/повторить.
ПДД для бедных, а так, конституция на паузе.. ... (с).
Shaman написав:тому помиляєшся в свої оцінці прогнози можуть бути помилковими, вибачатися за це не треба, але визнати - не завадить. якщо людина порядна а тут взагалі з деяких дописів випливає, що людина свідомо стьобає.
й думка агресивних неуків цінності немає...
Вы случайно не воспитаны в духе марк. ленин. при раше. Там всё должно быть точно и не может быть др. мнений. Это обычный форум без каких либо бланков строгой отчётности. Или вы живёте сторого по этому форуму??? Или как пишут люди читают эту ветку и верят в светлое будущее??? Это кто такие здесь сидят - читают и верят ИА или АИ или.... У каждого есть свои мозги если он умеет зарабатывать деньги. А если деньги попали по наследству или свалились с неба и не знает как ими распорядится, то для этого есть платные шаманы, мольфары, финансисты и экономисты. Обращаемся к ним и тогда что то путёвого слушаем от них. А лучше заключайте с ними договора, что бы вас не обманули))
О, читаєте мої повідомлення... так що, як з приводу визнати, що прогнози були хибними? й коли вам про це казали, то не треба було так зухвало сперечатися?
Shaman написав:тому помиляєшся в свої оцінці прогнози можуть бути помилковими, вибачатися за це не треба, але визнати - не завадить. якщо людина порядна а тут взагалі з деяких дописів випливає, що людина свідомо стьобає.
й думка агресивних неуків цінності немає...
Вы случайно не воспитаны в духе марк. ленин. при раше. Там всё должно быть точно и не может быть др. мнений. Это обычный форум без каких либо бланков строгой отчётности. Или вы живёте сторого по этому форуму??? Или как пишут люди читают эту ветку и верят в светлое будущее??? Это кто такие здесь сидят - читают и верят ИА или АИ или.... У каждого есть свои мозги если он умеет зарабатывать деньги. А если деньги попали по наследству или свалились с неба и не знает как ими распорядится, то для этого есть платные шаманы, мольфары, финансисты и экономисты. Обращаемся к ним и тогда что то путёвого слушаем от них. А лучше заключайте с ними договора, что бы вас не обманули))