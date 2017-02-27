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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11360113611136211363

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.05.2024?

Опитування проводиться до Сер 01 тра, 2024 16:44

Валютний ринок в контексті ДС 7.3 5 90
36,00-36,50
2%
2
36,50-37,00
0
0
37,00-37,50
2%
2
37,50-38,00
4%
4
38,00-38,50
10%
9
38,50-39,00
12%
11
39,00-39,50
21%
19
39,50-40,00
32%
29
40,00-40,50
7%
6
40,50-41,00
0
0
41,00-41,50
1%
1
41,50-42,00
2%
2
Більше 42
6%
5
Всього голосів : 90
Повідомлення Додано: Суб 13 кві, 2024 20:26

  vitaliiangel написав:
  Игорь Алексеевич написав:Один чудак мне напоминает Хотаба, который учит всех автомобилистов ПДД до самого утра
я подписан на тг канал там прикольные вопросы с картинками по пдд кидают.
5 минут в день чтобы не забывать. https://t.me/auto_instruktor
виноват оффтоп, но может людям тоже захочется их вспомнить/повторить.
ПДД для бедных, а так, конституция на паузе.. ... (с). 8)
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Повідомлення Додано: Суб 13 кві, 2024 20:27

:mrgreen:
  Shaman написав:
  Игорь Алексеевич написав:
  Shaman написав:тому помиляєшся в свої оцінці прогнози можуть бути помилковими, вибачатися за це не треба, але визнати - не завадить. якщо людина порядна а тут взагалі з деяких дописів випливає, що людина свідомо стьобає.

й думка агресивних неуків цінності немає...
Вы случайно не воспитаны в духе марк. ленин. при раше. Там всё должно быть точно и не может быть др. мнений. Это обычный форум без каких либо бланков строгой отчётности. Или вы живёте сторого по этому форуму??? Или как пишут люди читают эту ветку и верят в светлое будущее??? Это кто такие здесь сидят - читают и верят ИА или АИ или.... У каждого есть свои мозги если он умеет зарабатывать деньги. А если деньги попали по наследству или свалились с неба и не знает как ими распорядится, то для этого есть платные шаманы, мольфары, финансисты и экономисты. Обращаемся к ним и тогда что то путёвого слушаем от них. А лучше заключайте с ними договора, что бы вас не обманули))

О, читаєте мої повідомлення... так що, як з приводу визнати, що прогнози були хибними? :D й коли вам про це казали, то не треба було так зухвало сперечатися? :lol:
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Повідомлення Додано: Суб 13 кві, 2024 20:57

  zxzx777 написав:Игорь Алексеевич
Це все продовження пенсійної реформи.
Скидання передпенсійного баласту.

Що, у свою чергу, є досить критичним показником геополітичного вектора.
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Повідомлення Додано: Суб 13 кві, 2024 21:13

  Игорь Алексеевич написав:
  Shaman написав:тому помиляєшся в свої оцінці прогнози можуть бути помилковими, вибачатися за це не треба, але визнати - не завадить. якщо людина порядна а тут взагалі з деяких дописів випливає, що людина свідомо стьобає.

й думка агресивних неуків цінності немає...
Вы случайно не воспитаны в духе марк. ленин. при раше. Там всё должно быть точно и не может быть др. мнений. Это обычный форум без каких либо бланков строгой отчётности. Или вы живёте сторого по этому форуму??? Или как пишут люди читают эту ветку и верят в светлое будущее??? Это кто такие здесь сидят - читают и верят ИА или АИ или.... У каждого есть свои мозги если он умеет зарабатывать деньги. А если деньги попали по наследству или свалились с неба и не знает как ими распорядится, то для этого есть платные шаманы, мольфары, финансисты и экономисты. Обращаемся к ним и тогда что то путёвого слушаем от них. А лучше заключайте с ними договора, что бы вас не обманули))

У Вас весьма навязчивый стиль общения. :evil:
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