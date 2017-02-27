|
|
|
Валютний ринок в контексті ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
|
|
|
Додано: Суб 13 кві, 2024 21:13
Игорь Алексеевич написав: Shaman написав:
тому помиляєшся в свої оцінці прогнози можуть бути помилковими, вибачатися за це не треба, але визнати - не завадить. якщо людина порядна а тут взагалі з деяких дописів випливає, що людина свідомо стьобає.
й думка агресивних неуків цінності немає...
Вы случайно не воспитаны в духе марк. ленин. при раше. Там всё должно быть точно и не может быть др. мнений. Это обычный форум без каких либо бланков строгой отчётности. Или вы живёте сторого по этому форуму??? Или как пишут люди читают эту ветку и верят в светлое будущее??? Это кто такие здесь сидят - читают и верят ИА или АИ или.... У каждого есть свои мозги если он умеет зарабатывать деньги. А если деньги попали по наследству или свалились с неба и не знает как ими распорядится, то для этого есть платные шаманы, мольфары, финансисты и экономисты. Обращаемся к ним и тогда что то путёвого слушаем от них. А лучше заключайте с ними договора, что бы вас не обманули))
У Вас весьма навязчивый стиль общения.
-
reef
-
-
- Повідомлень: 2839
- З нами з: 28.08.07
- Подякував: 194 раз.
- Подякували: 190 раз.
-
- Профіль
-
-
sergey_sryvkin
-
-
- Повідомлень: 2039
- З нами з: 19.02.14
- Подякував: 556 раз.
- Подякували: 616 раз.
-
- Профіль
-
-
1
Додано: Нед 14 кві, 2024 05:04
-
Соискатель
-
-
- Повідомлень: 102
- З нами з: 04.03.14
- Подякував: 226 раз.
- Подякували: 7 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 14 кві, 2024 05:56
Ну шо там на Близькому сході?
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 9808
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 896 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 14 кві, 2024 08:35
Investor_K написав:Ну шо там на Близькому сході?
Все збили
-
GALeon
-
-
- Повідомлень: 1323
- З нами з: 13.02.18
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 52 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|34102
|36846712
|
Нед 14 кві, 2024 08:05
чик
|
|1950
|13216641
|
|
|7978
|23166016
|
Суб 23 гру, 2023 00:55
Hotab
|