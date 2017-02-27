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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.05.2024?

Опитування проводиться до Сер 01 тра, 2024 16:44

Валютний ринок в контексті ДС 7.2 5 91
36,00-36,50
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36,50-37,00
0
0
37,00-37,50
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2
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4
38,00-38,50
11%
10
38,50-39,00
12%
11
39,00-39,50
21%
19
39,50-40,00
32%
29
40,00-40,50
7%
6
40,50-41,00
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0
41,00-41,50
1%
1
41,50-42,00
2%
2
Більше 42
5%
5
Всього голосів : 91
Повідомлення Додано: Нед 14 кві, 2024 11:23

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  konstantin kirovograd написав:Кстати вы наверное в курсе что при дефолте овгз привращаются в пыль.

серьезно? когда такое было?
или печатный станок сломается?
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 кві, 2024 11:31

Re: Валютний ринок в контексті ДС

konstantin kirovograd написав:vitaliiangel
Кстати вы наверное в курсе что при дефолте овгз привращаются в пыль.

Ви девал від дефолта не відрізняєте?
2XL
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Повідомлення Додано: Нед 14 кві, 2024 11:34

  Олежан написав:
  konstantin kirovograd написав:Кстати вы наверное в курсе что при дефолте овгз привращаются в пыль.

серьезно? когда такое было?
или печатный станок сломается?

Тут і різке знецінення теж перетворює грн ОВДП у дещо менш привабливе, але є ї валютні ОВДП. Як поможе станок?
Ой+
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Повідомлення Додано: Нед 14 кві, 2024 11:40

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Олежан написав:серьезно? когда такое было?
москалі в 98, Корея в 97, совок неодноразово...
Дюрі-бачі
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