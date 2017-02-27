|
|
|
Валютний ринок в контексті ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 14 кві, 2024 11:23
konstantin kirovograd написав:
Кстати вы наверное в курсе что при дефолте овгз привращаются в пыль.
серьезно? когда такое было?
или печатный станок сломается?
-
Олежан
-
-
- Повідомлень: 1185
- З нами з: 01.12.20
- Подякував: 19 раз.
- Подякували: 126 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 14 кві, 2024 11:31
konstantin kirovograd написав:vitaliiangel
Кстати вы наверное в курсе что при дефолте овгз привращаются в пыль.
Ви девал від дефолта не відрізняєте?
-
2XL
-
-
- Повідомлень: 4230
- З нами з: 13.12.12
- Подякував: 751 раз.
- Подякували: 262 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 14 кві, 2024 11:34
Олежан написав: konstantin kirovograd написав:
Кстати вы наверное в курсе что при дефолте овгз привращаются в пыль.
серьезно? когда такое было?
или печатный станок сломается?
Тут і різке знецінення теж перетворює грн ОВДП у дещо менш привабливе, але є ї валютні ОВДП. Як поможе станок?
-
Ой+
-
-
- Повідомлень: 6608
- З нами з: 19.04.12
- Подякував: 101 раз.
- Подякували: 1018 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 14 кві, 2024 11:40
Олежан написав:
серьезно? когда такое было?
москалі в 98, Корея в 97, совок неодноразово...
-
Дюрі-бачі
-
-
- Повідомлень: 2807
- З нами з: 29.07.22
- Подякував: 517 раз.
- Подякували: 375 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|34103
|36846926
|
|
|1950
|13216692
|
|
|7978
|23166034
|
Суб 23 гру, 2023 00:55
Hotab
|