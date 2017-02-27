серьезно? когда такое было?
или печатный станок сломается?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 14 кві, 2024 11:23
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Додано: Нед 14 кві, 2024 11:31
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Ви девал від дефолта не відрізняєте?
Додано: Нед 14 кві, 2024 11:34
Додано: Нед 14 кві, 2024 11:40
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Додано: Нед 14 кві, 2024 12:03
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Мій прогноз: по гривневих ОВДП не буде дефолту ще довго (по крайній мірі поки ставка нижче 50%). От по валютних цілком допускаю технічний дефолт: виплату в гривні по курсу НБУ, тому й планую повністю вийти із них восени
Додано: Нед 14 кві, 2024 12:16
2XL
отличаю конечно,просто я напомнил людям а то я вижу тут хоть и финансовый форум но некоторые коллеги думают что если есть печатный станок то всё будет хорошо-если нам не спишут долги то рано или поздно мы обьявим дефолт по обязательствам.Или вы думаете нам будут давать деньги 50-100 лет наперёд.Нет конечно.Потом сами сами как-то.
Додано: Нед 14 кві, 2024 12:24
есть много вариантов. Продлят на 10 лет, выдадут сертификатами на непостроенные квартиры (конвертируют в другой не менее призрачный актив), напечатают гривну, отдадут только часть. В каждом свои плюсы. Самый простой напечатать гривну и свалиться в гиперинфляцию. Имхо конвертировать в другие активы - самый безобидный. Лучше квартира через 10 лет, чем рюкзак напечатанной гривны, за который можно купить пицу.
Додано: Нед 14 кві, 2024 12:25
Дюрі-бачі
Если реально будут давать то чтио планируют ну там 50 ярдов евро на 10 лет то конечно да дефолт не будет.Будет низкий уровень жизни без развития потому-то страна будет пахать на проценты по заимствованиям.
Моё личное мнение---списание долга обязательно иначе всё песимистичено в долгой перспективе.
Это сейчас война на слуху в мире,а через 10 лет всё будет восприниматься по другому и мы можем и скорее всего и останемся со своими проблемами один на один.
Кстати очень беспокоит меня и то что уже перестали упоминать план Маршала для Украины.
Особо и не помню чтобы мелькало это.А ведь нас тупо разносят сейчас кацапы.
Я был в шоке узнав что если нужно построить заново ЗАЭС то это цена вопроса 30 миллардов долларов.30!!! Карл. Где их брать стране которая до войны за кредит на пару миллиардов соглашалась поднимать пенсионный возвраст на 5 лет
Додано: Нед 14 кві, 2024 12:25
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Додано: Нед 14 кві, 2024 12:26
Дефолт объявляют по выбранному сегменту долговых обязательств. Будущего не знает никто, но это в первую очередь коснется займов внешних (еврооблигации и прочие), во вторую очередь могут быть проблемы с выплатой по валютным ОВГЗ - здесь может быть гибрид от реструктуризации до выплаты но в гривне по не очень хорошему курсу. Гривневые ОВГЗ тронут последними - если тронут вообще. По простой причине, что больше инструментов для займа и наполнения бюджета не останется.
Поэтому, гривневые ОВГЗ очень чувствительны к курсу (для их владельцев этот вопрос главный), но в плане дефолта - я бы не беспокоился
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