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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Додано: Нед 14 кві, 2024 12:28
Дюрі-бачі написав: Ой+ написав:
Тут і різке знецінення теж перетворює грн ОВДП у дещо менш привабливе, але є ї валютні ОВДП. Як поможе станок?
Мій прогноз: по гривневих ОВДП не буде дефолту ще довго (по крайній мірі поки ставка нижче 50%). От по валютних цілком допускаю технічний дефолт: виплату в гривні по курсу НБУ, тому й планую повністю вийти із них восени
Тут складно прорахувати. Вкладники і інвестори в якійсь мірі як Авраам - віддають свої кровні, а от чи їх поріжуть чи помилують та ще і зверху додадуть, то вже не їм вирішувати.
Також маю довоєнний 5-річний у Сенсі, та і облігацій є трохи з термінами і на наступний рік. А краще було просто в золото вкладатися - за 10 років ріст вдвічі. Ну але так як останнім часом був прискорений ріст, то зараз може і приупасти:
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Ой+
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Додано: Нед 14 кві, 2024 12:31
SAndriy1 написав: konstantin kirovograd написав:2XL
отличаю конечно,просто я напомнил людям а то я вижу тут хоть и финансовый форум но некоторые коллеги думают что если есть печатный станок то всё будет хорошо-если нам не спишут долги то рано или поздно мы обьявим дефолт по обязательствам.Или вы думаете нам будут давать деньги 50-100 лет наперёд.Нет конечно.Потом сами сами как-то.
Дефолт объявляют по выбранному сегменту долговых обязательств. Будущего не знает никто, но это в первую очередь коснется займов внешних (еврооблигации и прочие), во вторую очередь могут быть проблемы с выплатой по валютным ОВГЗ - здесь может быть гибрид от реструктуризации до выплаты но в гривне по не очень хорошему курсу. Гривневые ОВГЗ тронут последними - если тронут вообще. По простой причине, что больше инструментов для займа и наполнения бюджета не останется.
Поэтому, гривневые ОВГЗ очень чувствительны к курсу (для их владельцев этот вопрос главный), но в плане дефолта - я бы не беспокоился
а кто будет покупать гривневые овгз когда рухнут валютные,да никто ....ну это мы конечно уже пишем чёрные сцинарии.Будем верить в лучшее.
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Додано: Нед 14 кві, 2024 12:36
Олежан написав: konstantin kirovograd написав:
Кстати вы наверное в курсе что при дефолте овгз привращаются в пыль.
серьезно? когда такое было?
или печатный станок сломается?
думаю, що це щось про досвід запорєбріка або СРСР
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Додано: Нед 14 кві, 2024 12:39
konstantin kirovograd написав:
а кто будет покупать гривневые овгз когда рухнут валютные,да никто ....ну это мы конечно уже пишем чёрные сцинарии.Будем верить в лучшее.
В нас і так значну частину гривневих ОВДП викупила держава сама в себе, тому й нема сенсу дефолтитись заради тих 20%.
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Додано: Нед 14 кві, 2024 12:41
Ой+ написав:
А краще було просто в золото вкладатися - за 10 років ріст вдвічі. Ну але так як останнім часом був прискорений ріст, то зараз може і приупасти:
ИМХО золото ще не відіграло ковідний друкарський станок, тому очікую росту курсу прямо пропорційно до росту держборгу США. І ще в мене є передчуття, що ще за мого життя побачимо 2 курси на золото: один офіційний на "цифрове" і курс чорного ринку на "фізичне" золото
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Додано: Нед 14 кві, 2024 12:58
Дюрі-бачі написав: Ой+ написав:
А краще було просто в золото вкладатися - за 10 років ріст вдвічі. Ну але так як останнім часом був прискорений ріст, то зараз може і приупасти:
ИМХО золото ще не відіграло ковідний друкарський станок, тому очікую росту курсу прямо пропорційно до росту держборгу США. І ще в мене є передчуття, що ще за мого життя побачимо 2 курси на золото: один офіційний на "цифрове" і курс чорного ринку на "фізичне" золото
а ніхто не зуважив, що євро вниз, і
Офіційний курс на 15 квітня 2024 року встановлено на такому рівні: 39,399 грн за 1 долар (+0,2314 грн). Вище курс був лише 27 березня - 39,343 грн/долар. Курс євро становитиме 41,9678 гривень за 1 євро (-0,0512 грн)
курс гривні відносно євро зміцнішав
Офіційний валютний курс НБУ на 2.01.2024
..
1 Євро 42,0059 +0.0099 +0.024 %
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