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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11362113631136411365

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.05.2024?

Опитування проводиться до Сер 01 тра, 2024 16:44

Валютний ринок в контексті ДС 7.2 5 91
36,00-36,50
2%
2
36,50-37,00
0
0
37,00-37,50
2%
2
37,50-38,00
4%
4
38,00-38,50
11%
10
38,50-39,00
12%
11
39,00-39,50
21%
19
39,50-40,00
32%
29
40,00-40,50
7%
6
40,50-41,00
0
0
41,00-41,50
1%
1
41,50-42,00
2%
2
Більше 42
5%
5
Всього голосів : 91
Повідомлення Додано: Нед 14 кві, 2024 12:28

  Дюрі-бачі написав:
  Ой+ написав:Тут і різке знецінення теж перетворює грн ОВДП у дещо менш привабливе, але є ї валютні ОВДП. Як поможе станок?

Мій прогноз: по гривневих ОВДП не буде дефолту ще довго (по крайній мірі поки ставка нижче 50%). От по валютних цілком допускаю технічний дефолт: виплату в гривні по курсу НБУ, тому й планую повністю вийти із них восени

Тут складно прорахувати. Вкладники і інвестори в якійсь мірі як Авраам - віддають свої кровні, а от чи їх поріжуть чи помилують та ще і зверху додадуть, то вже не їм вирішувати.
Також маю довоєнний 5-річний у Сенсі, та і облігацій є трохи з термінами і на наступний рік. А краще було просто в золото вкладатися - за 10 років ріст вдвічі. Ну але так як останнім часом був прискорений ріст, то зараз може і приупасти:
з початку 2024 року золото подорожчало на майже 14%, згідно з даними MarketWatch. Водночас за останній місяць дорогоцінний метал подорожчав на 9,30%.
https://financy.24tv.ua/tsini-zoloto-ri ... e_n2535129
Ой+
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Повідомлення Додано: Нед 14 кві, 2024 12:31

  SAndriy1 написав:
  konstantin kirovograd написав:2XL
отличаю конечно,просто я напомнил людям а то я вижу тут хоть и финансовый форум но некоторые коллеги думают что если есть печатный станок то всё будет хорошо-если нам не спишут долги то рано или поздно мы обьявим дефолт по обязательствам.Или вы думаете нам будут давать деньги 50-100 лет наперёд.Нет конечно.Потом сами сами как-то.

Дефолт объявляют по выбранному сегменту долговых обязательств. Будущего не знает никто, но это в первую очередь коснется займов внешних (еврооблигации и прочие), во вторую очередь могут быть проблемы с выплатой по валютным ОВГЗ - здесь может быть гибрид от реструктуризации до выплаты но в гривне по не очень хорошему курсу. Гривневые ОВГЗ тронут последними - если тронут вообще. По простой причине, что больше инструментов для займа и наполнения бюджета не останется.
Поэтому, гривневые ОВГЗ очень чувствительны к курсу (для их владельцев этот вопрос главный), но в плане дефолта - я бы не беспокоился

а кто будет покупать гривневые овгз когда рухнут валютные,да никто ....ну это мы конечно уже пишем чёрные сцинарии.Будем верить в лучшее.
konstantin kirovograd
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Повідомлення Додано: Нед 14 кві, 2024 12:36

  Олежан написав:
  konstantin kirovograd написав:Кстати вы наверное в курсе что при дефолте овгз привращаются в пыль.

серьезно? когда такое было?
или печатный станок сломается?

думаю, що це щось про досвід запорєбріка або СРСР
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 14 кві, 2024 12:39

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  konstantin kirovograd написав:а кто будет покупать гривневые овгз когда рухнут валютные,да никто ....ну это мы конечно уже пишем чёрные сцинарии.Будем верить в лучшее.
В нас і так значну частину гривневих ОВДП викупила держава сама в себе, тому й нема сенсу дефолтитись заради тих 20%.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 14 кві, 2024 12:41

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Ой+ написав:А краще було просто в золото вкладатися - за 10 років ріст вдвічі. Ну але так як останнім часом був прискорений ріст, то зараз може і приупасти:

ИМХО золото ще не відіграло ковідний друкарський станок, тому очікую росту курсу прямо пропорційно до росту держборгу США. І ще в мене є передчуття, що ще за мого життя побачимо 2 курси на золото: один офіційний на "цифрове" і курс чорного ринку на "фізичне" золото
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Нед 14 кві, 2024 12:58

  Дюрі-бачі написав:
  Ой+ написав:А краще було просто в золото вкладатися - за 10 років ріст вдвічі. Ну але так як останнім часом був прискорений ріст, то зараз може і приупасти:

ИМХО золото ще не відіграло ковідний друкарський станок, тому очікую росту курсу прямо пропорційно до росту держборгу США. І ще в мене є передчуття, що ще за мого життя побачимо 2 курси на золото: один офіційний на "цифрове" і курс чорного ринку на "фізичне" золото

а ніхто не зуважив, що євро вниз, і

Офіційний курс на 15 квітня 2024 року встановлено на такому рівні: 39,399 грн за 1 долар (+0,2314 грн). Вище курс був лише 27 березня - 39,343 грн/долар. Курс євро становитиме 41,9678 гривень за 1 євро (-0,0512 грн)

курс гривні відносно євро зміцнішав
Офіційний валютний курс НБУ на 2.01.2024
..
1 Євро 42,0059 +0.0099 +0.024 %
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 14 кві, 2024 14:55

Re: Валютний ринок в контексті ДС

а що там з грошима?

за березень бачимо, що кількість безготівкових грошей все ще зменшується - на 11 ярдів грн до 770 ярдів, з яких у довгострокових депосерт - 195 ярдів грн

основна причина - в березні значно зросла готівка - до 780 ярдів грн, на 20 ярдів грн. купівля валюти на 70 ярдів грн була збалансова надходженням з бюджету на 71 ярд грн.
Shaman
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