|
|
|
Валютний ринок в контексті ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 14 кві, 2024 16:21
Shaman написав:
а що з грошима у клієнтів банків?
тут тенденція та ж сама. залишки зростають. паніка на форумі не відображається на залишках коштів в банках.
А потім буде як учора з криптою - ліквідація на 1 млрд. $.
-
oleg49
-
-
- Повідомлень: 443
- З нами з: 22.10.10
- Подякував: 72 раз.
- Подякували: 215 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 14 кві, 2024 16:24
konstantin kirovograd написав:
а кто будет покупать гривневые овгз когда рухнут валютные,да никто ....ну это мы конечно уже пишем чёрные сцинарии.Будем верить в лучшее.
Ісус навчав, що не у багатьох людей буде справжня віра.
Важко собі уявити негативний сценарій через ризик країни, живучи за чужий рахунок у країновому егоїзмі.
-
feecold
-
-
- Повідомлень: 112
- З нами з: 14.08.19
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 8 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|34103
|36847116
|
|
|1950
|13216771
|
|
|7978
|23166067
|
Суб 23 гру, 2023 00:55
Hotab
|