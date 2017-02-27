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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11364113651136611367>

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.05.2024?

Опитування проводиться до Сер 01 тра, 2024 16:44

Валютний ринок в контексті ДС 7.2 5 91
36,00-36,50
2%
2
36,50-37,00
0
0
37,00-37,50
2%
2
37,50-38,00
4%
4
38,00-38,50
11%
10
38,50-39,00
12%
11
39,00-39,50
21%
19
39,50-40,00
32%
29
40,00-40,50
7%
6
40,50-41,00
0
0
41,00-41,50
1%
1
41,50-42,00
2%
2
Більше 42
5%
5
Всього голосів : 91
Повідомлення Додано: Нед 14 кві, 2024 16:21

  Shaman написав:а що з грошима у клієнтів банків?

тут тенденція та ж сама. залишки зростають. паніка на форумі не відображається на залишках коштів в банках.

А потім буде як учора з криптою - ліквідація на 1 млрд. $. :)
oleg49
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 кві, 2024 16:24

  konstantin kirovograd написав:а кто будет покупать гривневые овгз когда рухнут валютные,да никто ....ну это мы конечно уже пишем чёрные сцинарии.Будем верить в лучшее.

Ісус навчав, що не у багатьох людей буде справжня віра.
Важко собі уявити негативний сценарій через ризик країни, живучи за чужий рахунок у країновому егоїзмі.
feecold
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 кві, 2024 17:01

  oleg49 написав:
  Shaman написав:а що з грошима у клієнтів банків?

тут тенденція та ж сама. залишки зростають. паніка на форумі не відображається на залишках коштів в банках.

А потім буде як учора з криптою - ліквідація на 1 млрд. $. :)

Що це за шухер з криптою?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Нед 14 кві, 2024 17:34

  oleg49 написав:
  Shaman написав:а що з грошима у клієнтів банків?

тут тенденція та ж сама. залишки зростають. паніка на форумі не відображається на залишках коштів в банках.

А потім буде як учора з криптою - ліквідація на 1 млрд. $. :)

крипта така річ - ось вона є, а ось її немає. :D
фіатні гроші, особливо при відсутності прямої емісії - набагато стабільніші.
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 14 кві, 2024 17:53

  Investor_K написав:
  oleg49 написав:
  Shaman написав:а що з грошима у клієнтів банків?

тут тенденція та ж сама. залишки зростають. паніка на форумі не відображається на залишках коштів в банках.

А потім буде як учора з криптою - ліквідація на 1 млрд. $. :)

Що це за шухер з криптою?

Вона упала
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 14 кві, 2024 18:48

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Тільки почав скупляти валютні ОВДП а тут такі жахіття! І куди податись Українському інвестору?
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 кві, 2024 19:01

  ihorsic написав:Тільки почав скупляти валютні ОВДП а тут такі жахіття! І куди податись Українському інвестору?

в подешевівший євро
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 14 кві, 2024 19:02

  flyman написав:
  ihorsic написав:Тільки почав скупляти валютні ОВДП а тут такі жахіття! І куди податись Українському інвестору?

в подешевівший євро

І я такої ж думки
Investor_K
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Повідомлення Додано: Нед 14 кві, 2024 19:08

  Investor_K написав:
  oleg49 написав:
  Shaman написав:а що з грошима у клієнтів банків?

тут тенденція та ж сама. залишки зростають. паніка на форумі не відображається на залишках коштів в банках.

А потім буде як учора з криптою - ліквідація на 1 млрд. $. :)

Що це за шухер з криптою?

Нервова реакція на новини з Близького Сходу.
oleg49
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 кві, 2024 19:21

  ihorsic написав:Тільки почав скупляти валютні ОВДП а тут такі жахіття! І куди податись Українському інвестору?

Банківське золото
Investor_K
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