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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 14 кві, 2024 16:21
Shaman написав:
а що з грошима у клієнтів банків?
тут тенденція та ж сама. залишки зростають. паніка на форумі не відображається на залишках коштів в банках.
А потім буде як учора з криптою - ліквідація на 1 млрд. $.
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oleg49
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Додано: Нед 14 кві, 2024 16:24
konstantin kirovograd написав:
а кто будет покупать гривневые овгз когда рухнут валютные,да никто ....ну это мы конечно уже пишем чёрные сцинарии.Будем верить в лучшее.
Ісус навчав, що не у багатьох людей буде справжня віра.
Важко собі уявити негативний сценарій через ризик країни, живучи за чужий рахунок у країновому егоїзмі.
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Додано: Нед 14 кві, 2024 17:01
oleg49 написав: Shaman написав:
а що з грошима у клієнтів банків?
тут тенденція та ж сама. залишки зростають. паніка на форумі не відображається на залишках коштів в банках.
А потім буде як учора з криптою - ліквідація на 1 млрд. $.
Що це за шухер з криптою?
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Investor_K
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Додано: Нед 14 кві, 2024 17:34
oleg49 написав: Shaman написав:
а що з грошима у клієнтів банків?
тут тенденція та ж сама. залишки зростають. паніка на форумі не відображається на залишках коштів в банках.
А потім буде як учора з криптою - ліквідація на 1 млрд. $.
крипта така річ - ось вона є, а ось її немає.
фіатні гроші, особливо при відсутності прямої емісії - набагато стабільніші.
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Shaman
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Додано: Нед 14 кві, 2024 17:53
Investor_K написав: oleg49 написав: Shaman написав:
а що з грошима у клієнтів банків?
тут тенденція та ж сама. залишки зростають. паніка на форумі не відображається на залишках коштів в банках.
А потім буде як учора з криптою - ліквідація на 1 млрд. $.
Що це за шухер з криптою?
Вона упала
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flyman
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Додано: Нед 14 кві, 2024 18:48
Тільки почав скупляти валютні ОВДП а тут такі жахіття! І куди податись Українському інвестору?
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ihorsic
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Додано: Нед 14 кві, 2024 19:01
ihorsic написав:
Тільки почав скупляти валютні ОВДП а тут такі жахіття! І куди податись Українському інвестору?
в подешевівший євро
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flyman
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Додано: Нед 14 кві, 2024 19:02
flyman написав: ihorsic написав:
Тільки почав скупляти валютні ОВДП а тут такі жахіття! І куди податись Українському інвестору?
в подешевівший євро
І я такої ж думки
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Investor_K
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Додано: Нед 14 кві, 2024 19:08
Investor_K написав: oleg49 написав: Shaman написав:
а що з грошима у клієнтів банків?
тут тенденція та ж сама. залишки зростають. паніка на форумі не відображається на залишках коштів в банках.
А потім буде як учора з криптою - ліквідація на 1 млрд. $.
Що це за шухер з криптою?
Нервова реакція на новини з Близького Сходу.
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oleg49
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Додано: Нед 14 кві, 2024 19:21
ihorsic написав:
Тільки почав скупляти валютні ОВДП а тут такі жахіття! І куди податись Українському інвестору?
Банківське золото
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Investor_K
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