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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 14 кві, 2024 19:24
oleg49 написав: Investor_K написав:
Що це за шухер з криптою?
Нервова реакція на новини з Близького Сходу.
де крипта, а де БС?
Які прогнози на ціну барильця нафти?
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flyman
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Додано: Нед 14 кві, 2024 19:35
Investor_K написав: flyman написав: ihorsic написав:
Тільки почав скупляти валютні ОВДП а тут такі жахіття! І куди податись Українському інвестору?
в подешевівший євро
І я такої ж думки
Нал?
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Додано: Нед 14 кві, 2024 19:37
Investor_K написав: flyman написав: ihorsic написав:
Тільки почав скупляти валютні ОВДП а тут такі жахіття! І куди податись Українському інвестору?
в подешевівший євро
І я такої ж думки
Не знаю, завжди скептично ставився до цієї валюти.
Як на мене американська економіка і США взагалі значно міцніше утворення ніж Євросоюз, який може й посипатися
від сильного зовнішнього або внутрішнього шоку.
Тому я - за долар. У довгостроковій перспективі він виграє.
А якщо й вкладатися у щось надовго, то краще вже в золото або срібло//))
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asti
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Додано: Нед 14 кві, 2024 19:52
flyman написав: oleg49 написав: Investor_K написав:
Що це за шухер з криптою?
Нервова реакція на новини з Близького Сходу.
де крипта, а де БС?
Які прогнози на ціну барильця нафти?
Urals-84.4
Brent- 90.1
Спред мінімальний навіть для доковідних часів. Напевно, на цих (високих) рівнях ціна нафти й буде досить довго триматись, або потроху підростати. Контрабас з рфії успішно замінює контрабас з Ірану.
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Додано: Нед 14 кві, 2024 22:03
flyman написав:
Які прогнози на ціну барильця нафти?
95 Брент.
asti написав:
Не знаю, завжди скептично ставився до цієї валюти.
Як на мене американська економіка і США взагалі значно міцніше утворення ніж Євросоюз, який може й посипатися
від сильного зовнішнього або внутрішнього шоку.
Тому я - за долар. У довгостроковій перспективі він виграє.
А якщо й вкладатися у щось надовго, то краще вже в золото або срібло//))
В США - трильйон дифіцит зовнішньої торгівлі та неясно як фінасувти держборг при обліковій ставці 5.5%
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Додано: Нед 14 кві, 2024 22:34
Denik написав: asti написав:
Не знаю, завжди скептично ставився до цієї валюти.
Як на мене американська економіка і США взагалі значно міцніше утворення ніж Євросоюз, який може й посипатися
від сильного зовнішнього або внутрішнього шоку.
Тому я - за долар. У довгостроковій перспективі він виграє.
А якщо й вкладатися у щось надовго, то краще вже в золото або срібло//))
В США - трильйон дифіцит зовнішньої торгівлі та неясно як фінасувти держборг при обліковій ставці 5.5%
Платіжний баланс формує не тільки зовнішня торгівля. Трошки пізніше на прикладі платіжного балансу України це покажу (дочекаюсь даних за березень).
Також на прикладі платіжного балансу покажу, що керівництво України знало про про війну і готувалось до неї, звісно в своєму розумінні (про відсутність закупівель газу і вугілля починаючи квітня 2021р. я вже писав).
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