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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Додано: Пон 15 кві, 2024 12:25
Victor8 написав: konstantin kirovograd написав:Дюрі-бачі
Если реально будут давать то чтио планируют ну там 50 ярдов евро на 10 лет то конечно да дефолт не будет.Будет низкий уровень жизни без развития потому-то страна будет пахать на проценты по заимствованиям.
Моё личное мнение---списание долга обязательно иначе всё песимистичено в долгой перспективе.
Это сейчас война на слуху в мире,а через 10 лет всё будет восприниматься по другому и мы можем и скорее всего и останемся со своими проблемами один на один.
Кстати очень беспокоит меня и то что уже перестали упоминать план Маршала для Украины.
Особо и не помню чтобы мелькало это.А ведь нас тупо разносят сейчас кацапы.
Я был в шоке узнав что если нужно построить заново ЗАЭС то это цена вопроса 30 миллардов долларов.30!!! Карл. Где их брать стране которая до войны за кредит на пару миллиардов соглашалась поднимать пенсионный возвраст на 5 лет
...
Возвращаюсь к тезису, который уже озвучивал. Помощь Запада (в том числе финансовая без % или необходимости возврата) для Украины - будет только, пока идет война.
После войны - будут только кредиты.
Да и тут не все так однозначно: в Штатах все чаще поднимается вопрос "помощь как кредит"...
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Додано: Пон 15 кві, 2024 13:48
Victor8 написав: konstantin kirovograd написав:Дюрі-бачі
Если реально будут давать то чтио планируют ну там 50 ярдов евро на 10 лет то конечно да дефолт не будет.Будет низкий уровень жизни без развития потому-то страна будет пахать на проценты по заимствованиям.
Моё личное мнение---списание долга обязательно иначе всё песимистичено в долгой перспективе.
Это сейчас война на слуху в мире,а через 10 лет всё будет восприниматься по другому и мы можем и скорее всего и останемся со своими проблемами один на один.
Кстати очень беспокоит меня и то что уже перестали упоминать план Маршала для Украины.
Особо и не помню чтобы мелькало это.А ведь нас тупо разносят сейчас кацапы.
Я был в шоке узнав что если нужно построить заново ЗАЭС то это цена вопроса 30 миллардов долларов.30!!! Карл. Где их брать стране которая до войны за кредит на пару миллиардов соглашалась поднимать пенсионный возвраст на 5 лет
Не будет никакого план Маршалла для Украины.
Этот план, кстати, со стороны Запада никто и не обещал.
Просто кто-то из наших выдал желаемое за действительное.
Тем, кто ждет план Маршалла для Украины - рекомендую открыть историю, почитать, изучить суть вопроса.
И все сразу станет понятно.
Возвращаюсь к тезису, который уже озвучивал. Помощь Запада (в том числе финансовая без % или необходимости возврата) для Украины - будет только, пока идет война.
После войны - будут только кредиты.
коли дають кредит з незрозумілими перспективами повернення - треба брати, а далі подивимось. що, мало кредитів свого часу списали? не треба розводити паніку раніше часу.
й допомога буде - варіант як інвестиції. не кинуть нас напризволяще. а нам свою справу робити.
й що не так з планом Маршала, скажіть, чому ви вважаєте, що його не буде?
й по будівництву АЕС - якщо буде можливість постачання еенергії по РИНКОВИМ цінам, то й приватні компанії можуть побудувати АЕС.
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