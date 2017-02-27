konstantin kirovograd написав:

Если реально будут давать то чтио планируют ну там 50 ярдов евро на 10 лет то конечно да дефолт не будет.Будет низкий уровень жизни без развития потому-то страна будет пахать на проценты по заимствованиям.Моё личное мнение---списание долга обязательно иначе всё песимистичено в долгой перспективе.Это сейчас война на слуху в мире,а через 10 лет всё будет восприниматься по другому и мы можем и скорее всего и останемся со своими проблемами один на один.Кстати очень беспокоит меня и то что уже перестали упоминать план Маршала для Украины.Особо и не помню чтобы мелькало это.А ведь нас тупо разносят сейчас кацапы.Я был в шоке узнав что если нужно построить заново ЗАЭС то это цена вопроса 30 миллардов долларов.30!!! Карл. Где их брать стране которая до войны за кредит на пару миллиардов соглашалась поднимать пенсионный возвраст на 5 лет