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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11366113671136811369

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.05.2024?

Опитування проводиться до Сер 01 тра, 2024 16:44

Валютний ринок в контексті ДС 7.2 5 94
36,00-36,50
2%
2
36,50-37,00
0
0
37,00-37,50
2%
2
37,50-38,00
4%
4
38,00-38,50
11%
10
38,50-39,00
14%
13
39,00-39,50
20%
19
39,50-40,00
32%
30
40,00-40,50
6%
6
40,50-41,00
0
0
41,00-41,50
1%
1
41,50-42,00
2%
2
Більше 42
5%
5
Всього голосів : 94
Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 18:25

Victor8 План Маршалла мав тільки 1 основну задачу це зробити долар США світовою валютою
yama
 
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  #<1 ... 11366113671136811369
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