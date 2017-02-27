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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 15 кві, 2024 18:25
Victor8 План Маршалла мав тільки 1 основну задачу це зробити долар США світовою валютою
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