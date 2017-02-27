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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 15 кві, 2024 18:25
Victor8 План Маршалла мав тільки 1 основну задачу це зробити долар США світовою валютою
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Додано: Пон 15 кві, 2024 18:44
somilitark написав: flyman написав:
Оф. курс на 16 квітня 2024 року:
39,5737 грн за 1 долар (+0,1747 грн),
42,1618 гривень за 1 євро (+0,1940 грн).
Київ приймає по 39.60-39.65, продає 39.70, але більшість поставили 39.75.
Під вечір підскок долара, в ОВДП зараз нервого, хто зайшов в ОВДП цього року, той зараз в збитках.
Мобілізація буде набирати обертів, видатків бюджета буде більше, а працюючих буде менше, на нулю доплата не 100, а 170 000 грн.
40 міжбанк буде брати скоріш за все на цьому тижні.
Але пох на курс гривні, тут аби вистояти і не програти(((
У вас все складно. Пояснюєте зростання курсу потенційною інфляцією від потенційного друкування гривні якого ще не має
.
Ось вам альтернативна точка зору.
Індекс долара 09.04.24 - 104
Сьогодні 106
Курс грн/дол 09.04 - 38,9882
Сьогодні - 39,399
Ми просто рухаємось в тренді. При умові збереження тренду, 40 грн/дол цілком реально. Але говорити чи це буде на цьому тижні - не факт.
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Додано: Пон 15 кві, 2024 19:05
somilitark написав:
підскок долара
Ні разу не фахівець і не гуру, але міркую курс женуть щоб заробити на негативних новинах та відсутності допомоги від США, як тільки її нададуть гривня відразу укріпиться і дехто на тому добре заробить. Нічого особистого це просто бізнес.
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Додано: Пон 15 кві, 2024 20:10
Василь-Рівне написав: somilitark написав:
підскок долара
Ні разу не фахівець і не гуру, але міркую курс женуть щоб заробити на негативних новинах та відсутності допомоги від США, як тільки її нададуть гривня відразу укріпиться і дехто на тому добре заробить. Нічого особистого це просто бізнес.
Фразу "Нічого особистого це просто бізнес" приписують Аль Капоне.
Слово "допомога" та образ Аль Капоне в мене викликають когнитивний дисонанс.
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