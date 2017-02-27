RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11366113671136811369

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.05.2024?

Опитування проводиться до Сер 01 тра, 2024 16:44

Валютний ринок в контексті ДС 7.3 5 95
36,00-36,50
2%
2
36,50-37,00
0
0
37,00-37,50
2%
2
37,50-38,00
4%
4
38,00-38,50
11%
10
38,50-39,00
14%
13
39,00-39,50
20%
19
39,50-40,00
32%
30
40,00-40,50
6%
6
40,50-41,00
1%
1
41,00-41,50
1%
1
41,50-42,00
2%
2
Більше 42
5%
5
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 18:25

Victor8 План Маршалла мав тільки 1 основну задачу це зробити долар США світовою валютою
yama
 
Повідомлень: 4760
З нами з: 12.08.17
Подякував: 9001 раз.
Подякували: 1050 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 18:44

  somilitark написав:
  flyman написав:Оф. курс на 16 квітня 2024 року:
39,5737 грн за 1 долар (+0,1747 грн),
42,1618 гривень за 1 євро (+0,1940 грн).

Київ приймає по 39.60-39.65, продає 39.70, але більшість поставили 39.75.
Під вечір підскок долара, в ОВДП зараз нервого, хто зайшов в ОВДП цього року, той зараз в збитках.
Мобілізація буде набирати обертів, видатків бюджета буде більше, а працюючих буде менше, на нулю доплата не 100, а 170 000 грн.
40 міжбанк буде брати скоріш за все на цьому тижні.
Але пох на курс гривні, тут аби вистояти і не програти(((

У вас все складно. Пояснюєте зростання курсу потенційною інфляцією від потенційного друкування гривні якого ще не має.

Ось вам альтернативна точка зору.
Індекс долара 09.04.24 - 104
Сьогодні 106

Курс грн/дол 09.04 - 38,9882
Сьогодні - 39,399
Ми просто рухаємось в тренді. При умові збереження тренду, 40 грн/дол цілком реально. Але говорити чи це буде на цьому тижні - не факт.
Realist
 
Повідомлень: 1713
З нами з: 23.01.09
Подякував: 2956 раз.
Подякували: 2136 раз.
 
Профіль
1
1
1
Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 19:05

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  somilitark написав:підскок долара

Ні разу не фахівець і не гуру, але міркую курс женуть щоб заробити на негативних новинах та відсутності допомоги від США, як тільки її нададуть гривня відразу укріпиться і дехто на тому добре заробить. Нічого особистого це просто бізнес.
Василь-Рівне
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6007
З нами з: 07.04.12
Подякував: 6863 раз.
Подякували: 3076 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 20:10

  Василь-Рівне написав:
  somilitark написав:підскок долара

Ні разу не фахівець і не гуру, але міркую курс женуть щоб заробити на негативних новинах та відсутності допомоги від США, як тільки її нададуть гривня відразу укріпиться і дехто на тому добре заробить. Нічого особистого це просто бізнес.

Фразу "Нічого особистого це просто бізнес" приписують Аль Капоне. :)
Слово "допомога" та образ Аль Капоне в мене викликають когнитивний дисонанс. :)
oleg49
 
Повідомлень: 447
З нами з: 22.10.10
Подякував: 72 раз.
Подякували: 216 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 22:15

  Realist написав:
  somilitark написав:
  flyman написав:Оф. курс на 16 квітня 2024 року:
39,5737 грн за 1 долар (+0,1747 грн),
42,1618 гривень за 1 євро (+0,1940 грн).

Київ приймає по 39.60-39.65, продає 39.70, але більшість поставили 39.75.
Під вечір підскок долара, в ОВДП зараз нервого, хто зайшов в ОВДП цього року, той зараз в збитках.
Мобілізація буде набирати обертів, видатків бюджета буде більше, а працюючих буде менше, на нулю доплата не 100, а 170 000 грн.
40 міжбанк буде брати скоріш за все на цьому тижні.
Але пох на курс гривні, тут аби вистояти і не програти(((

У вас все складно. Пояснюєте зростання курсу потенційною інфляцією від потенційного друкування гривні якого ще не має.

Ось вам альтернативна точка зору.
Індекс долара 09.04.24 - 104
Сьогодні 106

Курс грн/дол 09.04 - 38,9882
Сьогодні - 39,399
Ми просто рухаємось в тренді. При умові збереження тренду, 40 грн/дол цілком реально. Але говорити чи це буде на цьому тижні - не факт.

Я взагалі не сприймаю це натягування форекса до курсу гривня долар, у нас війна, НБУ закриває від 40 до 60%, коли паніка НБУ іноді і 80% закривав попиту на МБ.
Які можуть бути світові тенденції? Вам не соромно таку пургу задвигати?
Ви людина з гарним форумним досвідом, ви не можете вірно оцінити поточну реальність?

Просто НБУ став менше валюти ніж треба, щоб тримати умовний курс вісім, ось і все, грається в дебільний форекс, то по 20 копійок в день добавляє днів 5 підряд, потім 40-50 копійок скидає взагалі без причин. Потім знову малює рух вгору.
Я голосував в прогнозі на 1 травня коридор 40-40.5, мені особисто зрозуміло, що будемо брати 40 вже дуже скоро, ніякі посівна, весна, сонечко і відсутність хмар не буде діяти, бо на МБ є по сути один гравець, це НБУ!!!
Просто осінню без девальвації йому треба буде зливати не 80-150 лямів в день як зараз, а мінімум 200-250, хоча я взагалі не уявляю маштаби мобілізації і її вплив на стан бюджета, напевне ніхто крім Марченко не підраховував вплив додаткових виплат 70 000 тим хто на нулі, а також вплив на видатки бюджета декілька сотен тисяч додатково мобілізованних.
Так що ми убаюкались за 2 роки, треба робити курс 50, щоб не зливати більше ніж 3 ярди в місяць і якось привести до баланса бюджет, копійками всю цю двіжуху ми не будемо міряти, а гривнями, хоч би не десятками))))
somilitark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13029
З нами з: 30.12.09
Подякував: 671 раз.
Подякували: 3771 раз.
 
Профіль
1
5
Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 22:22

  Василь-Рівне написав: але міркую курс женуть .

Просто кран валютних заливок НБУ трохи прикрутив, ніхто нікого нікуди не жене, Марченко напевне достукався до НБУ, що треба випустити пар з кастрюлі, бо зірве кришку, як в 2015-му, в декілька раз.
Ось і вся казочка)))
somilitark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13029
З нами з: 30.12.09
Подякував: 671 раз.
Подякували: 3771 раз.
 
Профіль
1
5
Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 22:54

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Коли будемо купляти євро? Чи просяде ще глибше?
ihorsic
 
Повідомлень: 1249
З нами з: 07.04.10
Подякував: 36 раз.
Подякували: 58 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 11366113671136811369
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3410, 3411, 3412
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
34116 36850589
Переглянути останнє повідомлення
Пон 15 кві, 2024 12:23
чик
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 194, 195, 196
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
1950 13217369
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 12 кві, 2024 09:49
_Mykola_
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7978 23166235
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 гру, 2023 00:55
Hotab

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.