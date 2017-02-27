Додано: Пон 15 кві, 2024 22:15

Realist написав: somilitark написав: flyman написав: Оф. курс на 16 квітня 2024 року:

39,5737 грн за 1 долар (+0,1747 грн),

42,1618 гривень за 1 євро (+0,1940 грн). Оф. курс на 16 квітня 2024 року:39,5737 грн за 1 долар (+0,1747 грн),42,1618 гривень за 1 євро (+0,1940 грн).

Київ приймає по 39.60-39.65, продає 39.70, але більшість поставили 39.75.

Під вечір підскок долара, в ОВДП зараз нервого, хто зайшов в ОВДП цього року, той зараз в збитках.

Мобілізація буде набирати обертів, видатків бюджета буде більше, а працюючих буде менше, на нулю доплата не 100, а 170 000 грн.

40 міжбанк буде брати скоріш за все на цьому тижні.

Але пох на курс гривні, тут аби вистояти і не програти((( Київ приймає по 39.60-39.65, продає 39.70, але більшість поставили 39.75.Під вечір підскок долара, в ОВДП зараз нервого, хто зайшов в ОВДП цього року, той зараз в збитках.Мобілізація буде набирати обертів, видатків бюджета буде більше, а працюючих буде менше, на нулю доплата не 100, а 170 000 грн.40 міжбанк буде брати скоріш за все на цьому тижні.Але пох на курс гривні, тут аби вистояти і не програти(((

У вас все складно. Пояснюєте зростання курсу потенційною інфляцією від потенційного друкування гривні якого ще не має.



Ось вам альтернативна точка зору.

Індекс долара 09.04.24 - 104

Сьогодні 106



Курс грн/дол 09.04 - 38,9882

Сьогодні - 39,399

Ми просто рухаємось в тренді. При умові збереження тренду, 40 грн/дол цілком реально. Але говорити чи це буде на цьому тижні - не факт. У вас все складно. Пояснюєте зростання курсу потенційною інфляцією від потенційного друкування гривніОсь вам альтернативна точка зору.Індекс долара 09.04.24 - 104Сьогодні 106Курс грн/дол 09.04 - 38,9882Сьогодні - 39,399Ми просто рухаємось в тренді. При умові збереження тренду, 40 грн/дол цілком реально. Але говорити чи це буде на цьому тижні - не факт.

Я взагалі не сприймаю це натягування форекса до курсу гривня долар, у нас війна, НБУ закриває від 40 до 60%, коли паніка НБУ іноді і 80% закривав попиту на МБ.Які можуть бути світові тенденції? Вам не соромно таку пургу задвигати?Ви людина з гарним форумним досвідом, ви не можете вірно оцінити поточну реальність?Просто НБУ став менше валюти ніж треба, щоб тримати умовний курс вісім, ось і все, грається в дебільний форекс, то по 20 копійок в день добавляє днів 5 підряд, потім 40-50 копійок скидає взагалі без причин. Потім знову малює рух вгору.Я голосував в прогнозі на 1 травня коридор 40-40.5, мені особисто зрозуміло, що будемо брати 40 вже дуже скоро, ніякі посівна, весна, сонечко і відсутність хмар не буде діяти, бо на МБ є по сути один гравець, це НБУ!!!Просто осінню без девальвації йому треба буде зливати не 80-150 лямів в день як зараз, а мінімум 200-250, хоча я взагалі не уявляю маштаби мобілізації і її вплив на стан бюджета, напевне ніхто крім Марченко не підраховував вплив додаткових виплат 70 000 тим хто на нулі, а також вплив на видатки бюджета декілька сотен тисяч додатково мобілізованних.Так що ми убаюкались за 2 роки, треба робити курс 50, щоб не зливати більше ніж 3 ярди в місяць і якось привести до баланса бюджет, копійками всю цю двіжуху ми не будемо міряти, а гривнями, хоч би не десятками))))