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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11367113681136911370>

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.05.2024?

Опитування проводиться до Сер 01 тра, 2024 16:44

Валютний ринок в контексті ДС 7.3 5 95
36,00-36,50
2%
2
36,50-37,00
0
0
37,00-37,50
2%
2
37,50-38,00
4%
4
38,00-38,50
11%
10
38,50-39,00
14%
13
39,00-39,50
20%
19
39,50-40,00
32%
30
40,00-40,50
6%
6
40,50-41,00
1%
1
41,00-41,50
1%
1
41,50-42,00
2%
2
Більше 42
5%
5
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 18:25

Victor8 План Маршалла мав тільки 1 основну задачу це зробити долар США світовою валютою
yama
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 18:44

  somilitark написав:
  flyman написав:Оф. курс на 16 квітня 2024 року:
39,5737 грн за 1 долар (+0,1747 грн),
42,1618 гривень за 1 євро (+0,1940 грн).

Київ приймає по 39.60-39.65, продає 39.70, але більшість поставили 39.75.
Під вечір підскок долара, в ОВДП зараз нервого, хто зайшов в ОВДП цього року, той зараз в збитках.
Мобілізація буде набирати обертів, видатків бюджета буде більше, а працюючих буде менше, на нулю доплата не 100, а 170 000 грн.
40 міжбанк буде брати скоріш за все на цьому тижні.
Але пох на курс гривні, тут аби вистояти і не програти(((

У вас все складно. Пояснюєте зростання курсу потенційною інфляцією від потенційного друкування гривні якого ще не має.

Ось вам альтернативна точка зору.
Індекс долара 09.04.24 - 104
Сьогодні 106

Курс грн/дол 09.04 - 38,9882
Сьогодні - 39,399
Ми просто рухаємось в тренді. При умові збереження тренду, 40 грн/дол цілком реально. Але говорити чи це буде на цьому тижні - не факт.
Realist
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 19:05

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  somilitark написав:підскок долара

Ні разу не фахівець і не гуру, але міркую курс женуть щоб заробити на негативних новинах та відсутності допомоги від США, як тільки її нададуть гривня відразу укріпиться і дехто на тому добре заробить. Нічого особистого це просто бізнес.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 20:10

  Василь-Рівне написав:
  somilitark написав:підскок долара

Ні разу не фахівець і не гуру, але міркую курс женуть щоб заробити на негативних новинах та відсутності допомоги від США, як тільки її нададуть гривня відразу укріпиться і дехто на тому добре заробить. Нічого особистого це просто бізнес.

Фразу "Нічого особистого це просто бізнес" приписують Аль Капоне. :)
Слово "допомога" та образ Аль Капоне в мене викликають когнитивний дисонанс. :)
oleg49
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 22:15

  Realist написав:
  somilitark написав:
  flyman написав:Оф. курс на 16 квітня 2024 року:
39,5737 грн за 1 долар (+0,1747 грн),
42,1618 гривень за 1 євро (+0,1940 грн).

Київ приймає по 39.60-39.65, продає 39.70, але більшість поставили 39.75.
Під вечір підскок долара, в ОВДП зараз нервого, хто зайшов в ОВДП цього року, той зараз в збитках.
Мобілізація буде набирати обертів, видатків бюджета буде більше, а працюючих буде менше, на нулю доплата не 100, а 170 000 грн.
40 міжбанк буде брати скоріш за все на цьому тижні.
Але пох на курс гривні, тут аби вистояти і не програти(((

У вас все складно. Пояснюєте зростання курсу потенційною інфляцією від потенційного друкування гривні якого ще не має.

Ось вам альтернативна точка зору.
Індекс долара 09.04.24 - 104
Сьогодні 106

Курс грн/дол 09.04 - 38,9882
Сьогодні - 39,399
Ми просто рухаємось в тренді. При умові збереження тренду, 40 грн/дол цілком реально. Але говорити чи це буде на цьому тижні - не факт.

Я взагалі не сприймаю це натягування форекса до курсу гривня долар, у нас війна, НБУ закриває від 40 до 60%, коли паніка НБУ іноді і 80% закривав попиту на МБ.
Які можуть бути світові тенденції? Вам не соромно таку пургу задвигати?
Ви людина з гарним форумним досвідом, ви не можете вірно оцінити поточну реальність?

Просто НБУ став менше валюти ніж треба, щоб тримати умовний курс вісім, ось і все, грається в дебільний форекс, то по 20 копійок в день добавляє днів 5 підряд, потім 40-50 копійок скидає взагалі без причин. Потім знову малює рух вгору.
Я голосував в прогнозі на 1 травня коридор 40-40.5, мені особисто зрозуміло, що будемо брати 40 вже дуже скоро, ніякі посівна, весна, сонечко і відсутність хмар не буде діяти, бо на МБ є по сути один гравець, це НБУ!!!
Просто осінню без девальвації йому треба буде зливати не 80-150 лямів в день як зараз, а мінімум 200-250, хоча я взагалі не уявляю маштаби мобілізації і її вплив на стан бюджета, напевне ніхто крім Марченко не підраховував вплив додаткових виплат 70 000 тим хто на нулі, а також вплив на видатки бюджета декілька сотен тисяч додатково мобілізованних.
Так що ми убаюкались за 2 роки, треба робити курс 50, щоб не зливати більше ніж 3 ярди в місяць і якось привести до баланса бюджет, копійками всю цю двіжуху ми не будемо міряти, а гривнями, хоч би не десятками))))
somilitark
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Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 22:22

  Василь-Рівне написав: але міркую курс женуть .

Просто кран валютних заливок НБУ трохи прикрутив, ніхто нікого нікуди не жене, Марченко напевне достукався до НБУ, що треба випустити пар з кастрюлі, бо зірве кришку, як в 2015-му, в декілька раз.
Ось і вся казочка)))
somilitark
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Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 22:54

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Коли будемо купляти євро? Чи просяде ще глибше?
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 23:35

За перші два місяці 2024 року негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами України сягнуло 3,2 млрд дол.

Про це повідомляє пресслужба Державна служба статистики.

Зазначається, що за січень - лютий експорт товарів становив 6,81 млрд дол або 105% порівняно з тим же періодом минулого року, імпорт - 10,038 млрд дол, або 98,6%.

Відповідно, негативне сальдо за цей період становило 3,226 млрд дол.

За аналогічний період минулого року сальдо зовнішньої торгівлі також було негативним і становило 3,689 млрд дол. Загалом зовнішньоторговельні операції проводились із партнерами з 201 країни.

Крім того, найбільше в грошовому вимірі збільшилися обсяги експорту чорних металів, жирів та олії тваринного/рослинного походження. Серед імпорту найбільше зростання продемонстрував транспорт, крім залізничного, та реактори ядерні, котли та машини.
чтобы выровнять сальдо гривну надо девальвировать на 30-40% поскольку спрос эластичный (многие товары люди готовы покупать по цене дороже в тех же объёмах)
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Вів 16 кві, 2024 02:16

Дюрі-бачі
"ИМХО золото ще не відіграло ковідний друкарський станок, тому очікую росту курсу прямо пропорційно до росту держборгу США. І ще в мене є передчуття, що ще за мого життя побачимо 2 курси на золото: один офіційний на "цифрове" і курс чорного ринку на "фізичне" золото"

- Двоекурсие (две цены на золото) уже давно имеет место, пока это разница между Шанхаем (Shanghai Gold Exchange (SGE)) и биржами в Северной Америке:

https://www.kitco.com/charts/gold

https://www.kitco.com/price/fixes/shanghai-benchmark

Сейчас идет битва за (контроль цен на) серебро.
jb1420903
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Повідомлення Додано: Вів 16 кві, 2024 06:25

  ihorsic написав:Коли будемо купляти євро? Чи просяде ще глибше?

Я вчора зранку прикупив по 42,3. Навечір стало дорожче
Investor_K
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