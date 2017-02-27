flyman написав:Оф. курс на 16 квітня 2024 року: 39,5737 грн за 1 долар (+0,1747 грн), 42,1618 гривень за 1 євро (+0,1940 грн).
Київ приймає по 39.60-39.65, продає 39.70, але більшість поставили 39.75. Під вечір підскок долара, в ОВДП зараз нервого, хто зайшов в ОВДП цього року, той зараз в збитках. Мобілізація буде набирати обертів, видатків бюджета буде більше, а працюючих буде менше, на нулю доплата не 100, а 170 000 грн. 40 міжбанк буде брати скоріш за все на цьому тижні. Але пох на курс гривні, тут аби вистояти і не програти(((
У вас все складно. Пояснюєте зростання курсу потенційною інфляцією від потенційного друкування гривні якого ще не має.
Ось вам альтернативна точка зору. Індекс долара 09.04.24 - 104 Сьогодні 106
Курс грн/дол 09.04 - 38,9882 Сьогодні - 39,399 Ми просто рухаємось в тренді. При умові збереження тренду, 40 грн/дол цілком реально. Але говорити чи це буде на цьому тижні - не факт.
Ні разу не фахівець і не гуру, але міркую курс женуть щоб заробити на негативних новинах та відсутності допомоги від США, як тільки її нададуть гривня відразу укріпиться і дехто на тому добре заробить. Нічого особистого це просто бізнес.
Ні разу не фахівець і не гуру, але міркую курс женуть щоб заробити на негативних новинах та відсутності допомоги від США, як тільки її нададуть гривня відразу укріпиться і дехто на тому добре заробить. Нічого особистого це просто бізнес.
Фразу "Нічого особистого це просто бізнес" приписують Аль Капоне. Слово "допомога" та образ Аль Капоне в мене викликають когнитивний дисонанс.
flyman написав:Оф. курс на 16 квітня 2024 року: 39,5737 грн за 1 долар (+0,1747 грн), 42,1618 гривень за 1 євро (+0,1940 грн).
Київ приймає по 39.60-39.65, продає 39.70, але більшість поставили 39.75. Під вечір підскок долара, в ОВДП зараз нервого, хто зайшов в ОВДП цього року, той зараз в збитках. Мобілізація буде набирати обертів, видатків бюджета буде більше, а працюючих буде менше, на нулю доплата не 100, а 170 000 грн. 40 міжбанк буде брати скоріш за все на цьому тижні. Але пох на курс гривні, тут аби вистояти і не програти(((
У вас все складно. Пояснюєте зростання курсу потенційною інфляцією від потенційного друкування гривні якого ще не має.
Ось вам альтернативна точка зору. Індекс долара 09.04.24 - 104 Сьогодні 106
Курс грн/дол 09.04 - 38,9882 Сьогодні - 39,399 Ми просто рухаємось в тренді. При умові збереження тренду, 40 грн/дол цілком реально. Але говорити чи це буде на цьому тижні - не факт.
Я взагалі не сприймаю це натягування форекса до курсу гривня долар, у нас війна, НБУ закриває від 40 до 60%, коли паніка НБУ іноді і 80% закривав попиту на МБ. Які можуть бути світові тенденції? Вам не соромно таку пургу задвигати? Ви людина з гарним форумним досвідом, ви не можете вірно оцінити поточну реальність?
Просто НБУ став менше валюти ніж треба, щоб тримати умовний курс вісім, ось і все, грається в дебільний форекс, то по 20 копійок в день добавляє днів 5 підряд, потім 40-50 копійок скидає взагалі без причин. Потім знову малює рух вгору. Я голосував в прогнозі на 1 травня коридор 40-40.5, мені особисто зрозуміло, що будемо брати 40 вже дуже скоро, ніякі посівна, весна, сонечко і відсутність хмар не буде діяти, бо на МБ є по сути один гравець, це НБУ!!! Просто осінню без девальвації йому треба буде зливати не 80-150 лямів в день як зараз, а мінімум 200-250, хоча я взагалі не уявляю маштаби мобілізації і її вплив на стан бюджета, напевне ніхто крім Марченко не підраховував вплив додаткових виплат 70 000 тим хто на нулі, а також вплив на видатки бюджета декілька сотен тисяч додатково мобілізованних. Так що ми убаюкались за 2 роки, треба робити курс 50, щоб не зливати більше ніж 3 ярди в місяць і якось привести до баланса бюджет, копійками всю цю двіжуху ми не будемо міряти, а гривнями, хоч би не десятками))))
Просто кран валютних заливок НБУ трохи прикрутив, ніхто нікого нікуди не жене, Марченко напевне достукався до НБУ, що треба випустити пар з кастрюлі, бо зірве кришку, як в 2015-му, в декілька раз. Ось і вся казочка)))
За перші два місяці 2024 року негативне сальдо зовнішньої торгівлі товарами України сягнуло 3,2 млрд дол.
Про це повідомляє пресслужба Державна служба статистики.
Зазначається, що за січень - лютий експорт товарів становив 6,81 млрд дол або 105% порівняно з тим же періодом минулого року, імпорт - 10,038 млрд дол, або 98,6%.
Відповідно, негативне сальдо за цей період становило 3,226 млрд дол.
За аналогічний період минулого року сальдо зовнішньої торгівлі також було негативним і становило 3,689 млрд дол. Загалом зовнішньоторговельні операції проводились із партнерами з 201 країни.
Крім того, найбільше в грошовому вимірі збільшилися обсяги експорту чорних металів, жирів та олії тваринного/рослинного походження. Серед імпорту найбільше зростання продемонстрував транспорт, крім залізничного, та реактори ядерні, котли та машини.
чтобы выровнять сальдо гривну надо девальвировать на 30-40% поскольку спрос эластичный (многие товары люди готовы покупать по цене дороже в тех же объёмах)
Дюрі-бачі "ИМХО золото ще не відіграло ковідний друкарський станок, тому очікую росту курсу прямо пропорційно до росту держборгу США. І ще в мене є передчуття, що ще за мого життя побачимо 2 курси на золото: один офіційний на "цифрове" і курс чорного ринку на "фізичне" золото"
- Двоекурсие (две цены на золото) уже давно имеет место, пока это разница между Шанхаем (Shanghai Gold Exchange (SGE)) и биржами в Северной Америке: