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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11367113681136911370

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.05.2024?

Опитування проводиться до Сер 01 тра, 2024 16:44

Валютний ринок в контексті ДС 7.3 5 95
36,00-36,50
2%
2
36,50-37,00
0
0
37,00-37,50
2%
2
37,50-38,00
4%
4
38,00-38,50
11%
10
38,50-39,00
14%
13
39,00-39,50
20%
19
39,50-40,00
32%
30
40,00-40,50
6%
6
40,50-41,00
1%
1
41,00-41,50
1%
1
41,50-42,00
2%
2
Більше 42
5%
5
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: Вів 16 кві, 2024 08:05

  Investor_K написав:
  ihorsic написав:Коли будемо купляти євро? Чи просяде ще глибше?

Я вчора зранку прикупив по 42,3. Навечір стало дорожче


дорожче купити, а продати?
якщо гривню девальвують, то все буде дорожче...але нафіга купувати євро (мрієте заробити?), так на крипті краще))
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 кві, 2024 08:22

somilitark НБУ слідує рекомендаціям МВФ(і світового банку) стосовно відміни фіксованого курсу (зростання економіки в умовах війни???? на 3,5% за 2023 вселили в них впевненість що найгірше для економіки України позаду)-тому ми бачимо гру одного актора (НБУ), оцінити якість гри не вважаю доречним (тому що для загального люду залишається невідомими багато чинників, це правильно)

стосовно курсу гривні-справді байдуже (і вартість продуктів і пального теж), ріст 10+% особисто компенсую секвестром витрат (всю зиму користувався авто, в квітні заправив повний бак і тримаю авто в гаражі, на коротких відстанях байк допомагає))
більше бентежить відсутність 6 місяців допомоги від сша((,
коли наші стікають кров'ю

якщо НБУ прийме рішення відпустити гривню до 45-50 то це цілком зрозуміло з економічної точки, але президента досі турбують рейтинги (на жаль), навіть піднімати тарифи на поспішають (бо це навантаження менш забезпечених)
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 кві, 2024 09:31

  prodigy написав:somilitark НБУ слідує рекомендаціям МВФ(і світового банку) стосовно відміни фіксованого курсу (зростання економіки в умовах війни???? на 3,5% за 2023 вселили в них впевненість що найгірше для економіки України позаду)-тому ми бачимо гру одного актора (НБУ), оцінити якість гри не вважаю доречним (тому що для загального люду залишається невідомими багато чинників, це правильно)

стосовно курсу гривні-справді байдуже (і вартість продуктів і пального теж), ріст 10+% особисто компенсую секвестром витрат (всю зиму користувався авто, в квітні заправив повний бак і тримаю авто в гаражі, на коротких відстанях байк допомагає))
більше бентежить відсутність 6 місяців допомоги від сша((,
коли наші стікають кров'ю

якщо НБУ прийме рішення відпустити гривню до 45-50 то це цілком зрозуміло з економічної точки, але президента досі турбують рейтинги (на жаль), навіть піднімати тарифи на поспішають (бо це навантаження менш забезпечених)

якщо турбують рейтинги, то скоро вибори?
flyman
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