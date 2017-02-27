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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 16 кві, 2024 08:05
Investor_K написав: ihorsic написав:
Коли будемо купляти євро? Чи просяде ще глибше?
Я вчора зранку прикупив по 42,3. Навечір стало дорожче
дорожче купити, а продати?
якщо гривню девальвують, то все буде дорожче...але нафіга купувати євро (мрієте заробити?), так на крипті краще))
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Додано: Вів 16 кві, 2024 08:22
somilitark НБУ слідує рекомендаціям МВФ(і світового банку) стосовно відміни фіксованого курсу (зростання економіки в умовах війни???? на 3,5% за 2023 вселили в них впевненість що найгірше для економіки України позаду)-тому ми бачимо гру одного актора (НБУ), оцінити якість гри не вважаю доречним (тому що для загального люду залишається невідомими багато чинників, це правильно)
стосовно курсу гривні-справді байдуже (і вартість продуктів і пального теж), ріст 10+% особисто компенсую секвестром витрат (всю зиму користувався авто, в квітні заправив повний бак і тримаю авто в гаражі, на коротких відстанях байк допомагає))
більше бентежить відсутність 6 місяців допомоги від сша((,
коли наші стікають кров'ю
якщо НБУ прийме рішення відпустити гривню до 45-50 то це цілком зрозуміло з економічної точки, але президента досі турбують рейтинги (на жаль), навіть піднімати тарифи на поспішають (бо це навантаження менш забезпечених)
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Додано: Вів 16 кві, 2024 09:31
prodigy написав:somilitark
НБУ слідує рекомендаціям МВФ(і світового банку) стосовно відміни фіксованого курсу (зростання економіки в умовах війни???? на 3,5% за 2023 вселили в них впевненість що найгірше для економіки України позаду)-тому ми бачимо гру одного актора (НБУ), оцінити якість гри не вважаю доречним (тому що для загального люду залишається невідомими багато чинників, це правильно)
стосовно курсу гривні-справді байдуже (і вартість продуктів і пального теж), ріст 10+% особисто компенсую секвестром витрат (всю зиму користувався авто, в квітні заправив повний бак і тримаю авто в гаражі, на коротких відстанях байк допомагає))
більше бентежить відсутність 6 місяців допомоги від сша((,
коли наші стікають кров'ю
якщо НБУ прийме рішення відпустити гривню до 45-50 то це цілком зрозуміло з економічної точки, але президента досі турбують рейтинги (на жаль), навіть піднімати тарифи на поспішають (бо це навантаження менш забезпечених)
якщо турбують рейтинги, то скоро вибори?
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