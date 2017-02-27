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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 16 кві, 2024 08:05
Investor_K написав: ihorsic написав:
Коли будемо купляти євро? Чи просяде ще глибше?
Я вчора зранку прикупив по 42,3. Навечір стало дорожче
дорожче купити, а продати?
якщо гривню девальвують, то все буде дорожче...але нафіга купувати євро (мрієте заробити?), так на крипті краще))
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Додано: Вів 16 кві, 2024 08:22
somilitark НБУ слідує рекомендаціям МВФ(і світового банку) стосовно відміни фіксованого курсу (зростання економіки в умовах війни???? на 3,5% за 2023 вселили в них впевненість що найгірше для економіки України позаду)-тому ми бачимо гру одного актора (НБУ), оцінити якість гри не вважаю доречним (тому що для загального люду залишається невідомими багато чинників, це правильно)
стосовно курсу гривні-справді байдуже (і вартість продуктів і пального теж), ріст 10+% особисто компенсую секвестром витрат (всю зиму користувався авто, в квітні заправив повний бак і тримаю авто в гаражі, на коротких відстанях байк допомагає))
більше бентежить відсутність 6 місяців допомоги від сша((,
коли наші стікають кров'ю
якщо НБУ прийме рішення відпустити гривню до 45-50 то це цілком зрозуміло з економічної точки, але президента досі турбують рейтинги (на жаль), навіть піднімати тарифи на поспішають (бо це навантаження менш забезпечених)
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Додано: Вів 16 кві, 2024 09:31
prodigy написав:somilitark
НБУ слідує рекомендаціям МВФ(і світового банку) стосовно відміни фіксованого курсу (зростання економіки в умовах війни???? на 3,5% за 2023 вселили в них впевненість що найгірше для економіки України позаду)-тому ми бачимо гру одного актора (НБУ), оцінити якість гри не вважаю доречним (тому що для загального люду залишається невідомими багато чинників, це правильно)
стосовно курсу гривні-справді байдуже (і вартість продуктів і пального теж), ріст 10+% особисто компенсую секвестром витрат (всю зиму користувався авто, в квітні заправив повний бак і тримаю авто в гаражі, на коротких відстанях байк допомагає))
більше бентежить відсутність 6 місяців допомоги від сша((,
коли наші стікають кров'ю
якщо НБУ прийме рішення відпустити гривню до 45-50 то це цілком зрозуміло з економічної точки, але президента досі турбують рейтинги (на жаль), навіть піднімати тарифи на поспішають (бо це навантаження менш забезпечених)
якщо турбують рейтинги, то скоро вибори?
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flyman
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Додано: Вів 16 кві, 2024 09:50
Shaman написав: Victor8 написав:
Объясню относительно простым языком: план Маршалла подходит для Украины (мог бы подойти как для части Европы), но Украина не подходит для плана Маршалла.
Этот план имел свою специфику, свои цели и задачи:
План Маршалла содействовал установлению послевоенного мира в Западной Европе. Заявленной США целью реализации плана было восстановление разрушенной войной экономики Европы, сокращение межгосударственных барьеров, экономическая интеграция Европейского континента, устранение торговых барьеров, модернизация промышленности европейских стран, поощрение повышения производительности труда, внедрение современного бизнес-управления, вытеснение коммунистов из властных структур и развитие Европы в целом.
й чому Україна не підходить?
Слишком высокий уровень коррупции в стране делает нецелесообразным проведение такого финансирования, тем более, в иностранной валюте.
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Додано: Вів 16 кві, 2024 09:51
flyman
якщо турбують рейтинги, то скоро вибори?
Рейтинги на політичній гілці.
Як там гривневі облігації куплені в цьому році? Прибуток приносять?
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Hotab
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Додано: Вів 16 кві, 2024 10:37
Hotab написав:
Як там гривневі облігації куплені в цьому році? Прибуток приносять?
Рахуємо 5.25% за три з половиною міс. Виходить, що приносять.
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Додано: Вів 16 кві, 2024 10:38
Hotab написав:flyman
якщо турбують рейтинги, то скоро вибори?
Рейтинги на політичній гілці.
Як там гривневі облігації куплені в цьому році? Прибуток приносять?
Курчат по осені рахують, а результати фіндіяльності по завершенню фінроку.
А хотаб рахує кількість повідомлень на форумі
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Додано: Вів 16 кві, 2024 11:01
somilitark написав: Realist написав: somilitark написав:
Київ приймає по 39.60-39.65, продає 39.70, але більшість поставили 39.75.
Під вечір підскок долара, в ОВДП зараз нервого, хто зайшов в ОВДП цього року, той зараз в збитках.
Мобілізація буде набирати обертів, видатків бюджета буде більше, а працюючих буде менше, на нулю доплата не 100, а 170 000 грн.
40 міжбанк буде брати скоріш за все на цьому тижні.
Але пох на курс гривні, тут аби вистояти і не програти(((
У вас все складно. Пояснюєте зростання курсу потенційною інфляцією від потенційного друкування гривні якого ще не має
.
Ось вам альтернативна точка зору.
Індекс долара 09.04.24 - 104
Сьогодні 106
Курс грн/дол 09.04 - 38,9882
Сьогодні - 39,399
Ми просто рухаємось в тренді. При умові збереження тренду, 40 грн/дол цілком реально. Але говорити чи це буде на цьому тижні - не факт.
Я взагалі не сприймаю це натягування форекса до курсу гривня долар, у нас війна, НБУ закриває від 40 до 60%, коли паніка НБУ іноді і 80% закривав попиту на МБ.Які можуть бути світові тенденції? Вам не соромно таку пургу задвигати?
Ви людина з гарним форумним досвідом, ви не можете вірно оцінити поточну реальність?
А чому вам можна цитата: "таку пургу задвигати", (про інфляцію яка ще не відбулась) а мені ні.
Я ж написав, ось вам альтернативна точка зору
.
Звичайно, що прив'язка до коливання долара у світі у нас умовна.Єдине в чому ви абсолютно праві
- у нас не має ринку валют, а є НБУ та невідомий нам алгоритм дій НБУ. Тому прогнозувати як буде діяти НБУ - це марна справа. Бо ми не знаємо всієї інформації.
І та ж девальвація (яка із ваших слів вже вирішене питання) дуже боляче вдарить по вартості нашого обслуговування боргу (який ще не реструкторизований) та по нашій спроможності забезпечувати армію іноземними комплектуючими та зброєю.
Тому я би не був такий категоричний.
І так, цифра в 40 грн/дол нам вже знайома і не несе якихось екстраординарних наслідків. Тому цілком можлива в найближчій перспективі.
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Додано: Вів 16 кві, 2024 11:38
Hotab написав:flyman
якщо турбують рейтинги, то скоро вибори?
Рейтинги на політичній гілці.
Як там гривневі облігації куплені в цьому році? Прибуток приносять?
Я сьогодні докупив. Погашення в кінці червня.
За два місці і 10 днів дохідність майже 20 грн на 1000 грн.
Це еквівалент зростання курсу $ майже на 80 коп.
Якщо до того часу $ виросте менше - буде плюс. Якщо більше - то залишиться лише підтримка Мінфіну.
Що буду робити в на початку червня (половина) і в кінці червня (інша половина) - ще не відомо. Буду діяти по ситуації.
Ті облігації які були куплені навіть ще восени поки що дають більший прибуток ніж альтернатива валюти під матрацом.
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Додано: Вів 16 кві, 2024 12:26
Міжбанк на південь.
Час зливатися.
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