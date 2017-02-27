Курчат по осені рахують, а результати фіндіяльності по завершенню фінроку.
А хотаб рахує кількість повідомлень на форумі
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 16 кві, 2024 10:38
Додано: Вів 16 кві, 2024 11:01
А чому вам можна цитата: "таку пургу задвигати", (про інфляцію яка ще не відбулась) а мені ні.
Я ж написав, ось вам альтернативна точка зору.
Звичайно, що прив'язка до коливання долара у світі у нас умовна.
Єдине в чому ви абсолютно праві - у нас не має ринку валют, а є НБУ та невідомий нам алгоритм дій НБУ. Тому прогнозувати як буде діяти НБУ - це марна справа. Бо ми не знаємо всієї інформації.
І та ж девальвація (яка із ваших слів вже вирішене питання) дуже боляче вдарить по вартості нашого обслуговування боргу (який ще не реструкторизований) та по нашій спроможності забезпечувати армію іноземними комплектуючими та зброєю.
Тому я би не був такий категоричний.
І так, цифра в 40 грн/дол нам вже знайома і не несе якихось екстраординарних наслідків. Тому цілком можлива в найближчій перспективі.
Додано: Вів 16 кві, 2024 11:38
Я сьогодні докупив. Погашення в кінці червня.
За два місці і 10 днів дохідність майже 20 грн на 1000 грн.
Це еквівалент зростання курсу $ майже на 80 коп.
Якщо до того часу $ виросте менше - буде плюс. Якщо більше - то залишиться лише підтримка Мінфіну.
Що буду робити в на початку червня (половина) і в кінці червня (інша половина) - ще не відомо. Буду діяти по ситуації.
Ті облігації які були куплені навіть ще восени поки що дають більший прибуток ніж альтернатива валюти під матрацом.
Додано: Вів 16 кві, 2024 12:26
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Міжбанк на південь.
Час зливатися.
Додано: Вів 16 кві, 2024 12:36
flyman
Курчата куплені наприкінці 21-го року тобою восени пораховані? Скільки кіт зʼїв?
Додано: Вів 16 кві, 2024 12:36
Додано: Вів 16 кві, 2024 13:00
Хитрий, люди тільки призвичаїлись до "укріплення" гривні по четвергам. Схоже зараз дні укріплення стали обиратись випадковим чином.
Динаміка "послаблення" поки досить стала - 20 коп на тиждень і 80коп на місяць. Але це весна-літо.
Додано: Вів 16 кві, 2024 14:07
Додано: Вів 16 кві, 2024 14:20
В кінці 2021р курс був 27,00(+/-0,5)грн/долл.
Якщо рахувати навіть під 15% гривню на 2,5 роки то 27*1,15*1,15*1,075=38,38! Якщо кіт і з’їв то не багато ... але ж й військові облігації були річні під 17-19%..!
З.І. Продав частину 2 тижні тому по 39,2 та частину вчора по 39,4 й теж 30% до кінця червня й 70% до кінця листопада ... побачимо як вийде.
Додано: Вів 16 кві, 2024 14:24
Доброго дня.
Не ображайтесь, Ви гарний і мудрий форумчанин, я не хотів Вас якось зачепити, вибачте, якщо не правильно висказався.
НБУ цими абсолютно не зрозумілими і я вважаю не адекватними гойдалками вверх вниз трохи забембав, це реально відлякує від гривні, бо в бізнесі частенько йде боротьба за пару копійок, а тут монопольний гравець грає в шизофренічну гру " керована гнучність", без причини літаючи кожен день то девальвуючи, то ревальвуючи гривню, це не жорсткий трьохразовий колишній еквілібріріум, але щось нервове подібне по суті.
Таке враження, що чим безграмотніше і дурноватіше керівництво в НБУ, то воно свою нікчемність ховає за все більш абсурдними словесними випорожненнями.
Вже починаю вірити, що вся економічна політика це тупо циркова гра для своїх, то зробили дохідність 25% і тримали курс майже два роки незмінним, причому відверто не рахуючись з кількістю злитої КРЕДИТНОЇ валюти, а зараз знизили ставку до 14-17% і почали девальвувати.
Для чого ці експеременти? Пишний не награвся свого часу в пісочнику? Ще треба порозводити на бабки людей, мало страждань війни? Чи в глибоких бункерах все відчувається інакше?
Але столиця стабілізувалася, сьогодні девала не буде, сьогодні в наперстки не будуть грати, можна видихнути, маємо 39.60 на 39.70.
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