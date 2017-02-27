Додано: Вів 16 кві, 2024 14:24

Realist написав:

Єдине в чому ви абсолютно праві - у нас не має ринку валют, а є НБУ та невідомий нам алгоритм дій НБУ. Тому прогнозувати як буде діяти НБУ - це марна справа. Бо ми не знаємо всієї інформації.

- у нас не має ринку валют, а є НБУ та невідомий нам алгоритм дій НБУ. Тому прогнозувати як буде діяти НБУ - це марна справа. Бо ми не знаємо всієї інформації.

Доброго дня.Не ображайтесь, Ви гарний і мудрий форумчанин, я не хотів Вас якось зачепити, вибачте, якщо не правильно висказався.НБУ цими абсолютно не зрозумілими і я вважаю не адекватними гойдалками вверх вниз трохи забембав, це реально відлякує від гривні, бо в бізнесі частенько йде боротьба за пару копійок, а тут монопольний гравець грає в шизофренічну гру " керована гнучність", без причини літаючи кожен день то девальвуючи, то ревальвуючи гривню, це не жорсткий трьохразовий колишній еквілібріріум, але щось нервове подібне по суті.Таке враження, що чим безграмотніше і дурноватіше керівництво в НБУ, то воно свою нікчемність ховає за все більш абсурдними словесними випорожненнями.Вже починаю вірити, що вся економічна політика це тупо циркова гра для своїх, то зробили дохідність 25% і тримали курс майже два роки незмінним, причому відверто не рахуючись з кількістю злитої КРЕДИТНОЇ валюти, а зараз знизили ставку до 14-17% і почали девальвувати.Для чого ці експеременти? Пишний не награвся свого часу в пісочнику? Ще треба порозводити на бабки людей, мало страждань війни? Чи в глибоких бункерах все відчувається інакше?Але столиця стабілізувалася, сьогодні девала не буде, сьогодні в наперстки не будуть грати, можна видихнути, маємо 39.60 на 39.70.