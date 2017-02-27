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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11367113681136911370>

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.05.2024?

Опитування проводиться до Сер 01 тра, 2024 16:44

Валютний ринок в контексті ДС 7.3 5 96
36,00-36,50
2%
2
36,50-37,00
0
0
37,00-37,50
2%
2
37,50-38,00
4%
4
38,00-38,50
10%
10
38,50-39,00
14%
13
39,00-39,50
20%
19
39,50-40,00
32%
31
40,00-40,50
6%
6
40,50-41,00
1%
1
41,00-41,50
1%
1
41,50-42,00
2%
2
Більше 42
5%
5
Всього голосів : 96
Повідомлення Додано: Вів 16 кві, 2024 10:38

  Hotab написав:flyman

якщо турбують рейтинги, то скоро вибори?

Рейтинги на політичній гілці.
Як там гривневі облігації куплені в цьому році? Прибуток приносять?

Курчат по осені рахують, а результати фіндіяльності по завершенню фінроку.
А хотаб рахує кількість повідомлень на форумі
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 16 кві, 2024 11:01

  somilitark написав:
  Realist написав:
  somilitark написав:Київ приймає по 39.60-39.65, продає 39.70, але більшість поставили 39.75.
Під вечір підскок долара, в ОВДП зараз нервого, хто зайшов в ОВДП цього року, той зараз в збитках.
Мобілізація буде набирати обертів, видатків бюджета буде більше, а працюючих буде менше, на нулю доплата не 100, а 170 000 грн.
40 міжбанк буде брати скоріш за все на цьому тижні.
Але пох на курс гривні, тут аби вистояти і не програти(((

У вас все складно. Пояснюєте зростання курсу потенційною інфляцією від потенційного друкування гривні якого ще не має.

Ось вам альтернативна точка зору.
Індекс долара 09.04.24 - 104
Сьогодні 106

Курс грн/дол 09.04 - 38,9882
Сьогодні - 39,399
Ми просто рухаємось в тренді. При умові збереження тренду, 40 грн/дол цілком реально. Але говорити чи це буде на цьому тижні - не факт.

Я взагалі не сприймаю це натягування форекса до курсу гривня долар, у нас війна, НБУ закриває від 40 до 60%, коли паніка НБУ іноді і 80% закривав попиту на МБ.
Які можуть бути світові тенденції? Вам не соромно таку пургу задвигати?
Ви людина з гарним форумним досвідом, ви не можете вірно оцінити поточну реальність?

А чому вам можна цитата: "таку пургу задвигати", (про інфляцію яка ще не відбулась) а мені ні.
Я ж написав, ось вам альтернативна точка зору.
Звичайно, що прив'язка до коливання долара у світі у нас умовна.

Єдине в чому ви абсолютно праві - у нас не має ринку валют, а є НБУ та невідомий нам алгоритм дій НБУ. Тому прогнозувати як буде діяти НБУ - це марна справа. Бо ми не знаємо всієї інформації.
І та ж девальвація (яка із ваших слів вже вирішене питання) дуже боляче вдарить по вартості нашого обслуговування боргу (який ще не реструкторизований) та по нашій спроможності забезпечувати армію іноземними комплектуючими та зброєю.
Тому я би не був такий категоричний.
І так, цифра в 40 грн/дол нам вже знайома і не несе якихось екстраординарних наслідків. Тому цілком можлива в найближчій перспективі.
Realist
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 кві, 2024 11:38

  Hotab написав:flyman

якщо турбують рейтинги, то скоро вибори?

Рейтинги на політичній гілці.
Як там гривневі облігації куплені в цьому році? Прибуток приносять?

Я сьогодні докупив. Погашення в кінці червня.
За два місці і 10 днів дохідність майже 20 грн на 1000 грн.
Це еквівалент зростання курсу $ майже на 80 коп.
Якщо до того часу $ виросте менше - буде плюс. Якщо більше - то залишиться лише підтримка Мінфіну.
Що буду робити в на початку червня (половина) і в кінці червня (інша половина) - ще не відомо. Буду діяти по ситуації.
Ті облігації які були куплені навіть ще восени поки що дають більший прибуток ніж альтернатива валюти під матрацом.
Realist
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 кві, 2024 12:26

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Міжбанк на південь.
Час зливатися.
Investor_K
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Повідомлення Додано: Вів 16 кві, 2024 12:36

flyman

Курчат по осені рахують,


Курчата куплені наприкінці 21-го року тобою восени пораховані? Скільки кіт зʼїв?
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 кві, 2024 12:36

  Investor_K написав:Міжбанк на південь.
Час зливатися.

Хитрий маневр. Курс все одно йде на 50.
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 кві, 2024 13:00

  ihorsic написав:
  Investor_K написав:Міжбанк на південь.
Час зливатися.

Хитрий маневр. Курс все одно йде на 50.

Хитрий, люди тільки призвичаїлись до "укріплення" гривні по четвергам. :) Схоже зараз дні укріплення стали обиратись випадковим чином.
Динаміка "послаблення" поки досить стала - 20 коп на тиждень і 80коп на місяць. Але це весна-літо.
oleg49
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 кві, 2024 14:07

  ihorsic написав:
  Investor_K написав:Міжбанк на південь.
Час зливатися.

Хитрий маневр. Курс все одно йде на 50.

питання коли дійде
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 16 кві, 2024 14:20

  Hotab написав:flyman

Курчат по осені рахують,


Курчата куплені наприкінці 21-го року тобою восени пораховані? Скільки кіт зʼїв?

В кінці 2021р курс був 27,00(+/-0,5)грн/долл.
Якщо рахувати навіть під 15% гривню на 2,5 роки то 27*1,15*1,15*1,075=38,38! Якщо кіт і з’їв то не багато ... але ж й військові облігації були річні під 17-19%..!
З.І. Продав частину 2 тижні тому по 39,2 та частину вчора по 39,4 й теж 30% до кінця червня й 70% до кінця листопада ... побачимо як вийде.
Investor_33
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 кві, 2024 14:24

  Realist написав:
Єдине в чому ви абсолютно праві - у нас не має ринку валют, а є НБУ та невідомий нам алгоритм дій НБУ. Тому прогнозувати як буде діяти НБУ - це марна справа. Бо ми не знаємо всієї інформації.

Доброго дня.
Не ображайтесь, Ви гарний і мудрий форумчанин, я не хотів Вас якось зачепити, вибачте, якщо не правильно висказався.
НБУ цими абсолютно не зрозумілими і я вважаю не адекватними гойдалками вверх вниз трохи забембав, це реально відлякує від гривні, бо в бізнесі частенько йде боротьба за пару копійок, а тут монопольний гравець грає в шизофренічну гру " керована гнучність", без причини літаючи кожен день то девальвуючи, то ревальвуючи гривню, це не жорсткий трьохразовий колишній еквілібріріум, але щось нервове подібне по суті.
Таке враження, що чим безграмотніше і дурноватіше керівництво в НБУ, то воно свою нікчемність ховає за все більш абсурдними словесними випорожненнями.
Вже починаю вірити, що вся економічна політика це тупо циркова гра для своїх, то зробили дохідність 25% і тримали курс майже два роки незмінним, причому відверто не рахуючись з кількістю злитої КРЕДИТНОЇ валюти, а зараз знизили ставку до 14-17% і почали девальвувати.
Для чого ці експеременти? Пишний не награвся свого часу в пісочнику? Ще треба порозводити на бабки людей, мало страждань війни? Чи в глибоких бункерах все відчувається інакше?

Але столиця стабілізувалася, сьогодні девала не буде, сьогодні в наперстки не будуть грати, можна видихнути, маємо 39.60 на 39.70.
somilitark
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