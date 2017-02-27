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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Додано: Вів 16 кві, 2024 14:38
somilitark написав:
НБУ цими абсолютно не зрозумілими і я вважаю не адекватними гойдалками вверх вниз трохи забембав, це реально відлякує від гривні, бо в бізнесі частенько йде боротьба за пару копійок, а тут монопольний гравець грає в шизофренічну гру " керована гнучність", без причини літаючи кожен день то девальвуючи, то ревальвуючи гривню, це не жорсткий трьохразовий колишній еквілібріріум, але щось нервове подібне по суті.
В будь-чому потрібно шукати позитив.
Постійне коливання курсу привчає нас всіх до того, що цей процес - НОРМАЛЬНИЙ
. подивіться на Євро і Долар.
Навпаки, можна починати хвилюватись якщо курс надто довго знаходиться в стабільності.
Можливо (припускаю) НБУ хоче привчити всіх нас, що більше грошей можна заробити зосереджуючись на роботі, ніж витрачаючи свій час на скрупульозне обговорення коливання курсу в межах 2-3% в місяць та бігання по обмінках (хоча, навіть і такі "мули" потрібні, доведено минулим роком)
Повірте, у всіх імпортерів (білих) вже давно в кожному договорі або специфікації до договору є пункт про перерахунок курсу якщо коливання вищі за певний %.
У експортерів теж є контракти які треба виконувати при будь-якому курсі.Насправді, такі коливання курсу навіть (в якійсь мірі) згубні лише для тих хто працює по сірому або взагалі в чорну (без сплати податків).
Бо заставляють по 100500 раз змінювати цінники та закладати надлишкову маржу (щоб захеджуватись), а відповідно знижувати конкурентоздатність власного бізнесу.
Тому, спостерігаємо та не робимо зайвих рухів і донатимо на ЗСУ...
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Додано: Вів 16 кві, 2024 15:07
Realist написав:
Повірте, у всіх імпортерів (білих) вже давно в кожному договорі або специфікації до договору є пункт про перерахунок курсу якщо коливання вищі за певний %.
У експортерів теж є контракти які треба виконувати при будь-якому курсі.
Щось не встигаю за глибиною вашої думки...
В кожному договорі кого з ким?.. За імпорт та експорт розрахунок іде у валюті, там курс гривні взагалі ні до чого.
За реалізацію імпортованої продукції всередині країни облік взаєморозрахунків між імпортером і дилерами також іде у валюті, кожен платіж перераховується за поточним курсом, або за курсом НБУ. Незалежно від проценту коливань.
Пункти про коливання, вищі за певний відсоток, зустрічаються в договорах із кінцевими замовниками всередині країни, що розраховуються з відтермінуванням. Але ні експортери, ані імпортери (білі) зазвичай не є сторонами таких договорів.
Realist написав:
Насправді, такі коливання курсу навіть (в якійсь мірі) згубні лише для тих хто працює по сірому або взагалі в чорну (без сплати податків). Бо заставляють по 100500 раз змінювати цінники та закладати надлишкову маржу (щоб захеджуватись), а відповідно знижувати конкурентоздатність власного бізнесу.
Це ви зараз написали, що платити податки, і хеджувати ризики - дешевше, ніж не платити податки, і хеджувати ризики? Орігінальна думка
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