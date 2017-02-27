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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Додано: Вів 16 кві, 2024 14:38
somilitark написав:
НБУ цими абсолютно не зрозумілими і я вважаю не адекватними гойдалками вверх вниз трохи забембав, це реально відлякує від гривні, бо в бізнесі частенько йде боротьба за пару копійок, а тут монопольний гравець грає в шизофренічну гру " керована гнучність", без причини літаючи кожен день то девальвуючи, то ревальвуючи гривню, це не жорсткий трьохразовий колишній еквілібріріум, але щось нервове подібне по суті.
В будь-чому потрібно шукати позитив.
Постійне коливання курсу привчає нас всіх до того, що цей процес - НОРМАЛЬНИЙ
. подивіться на Євро і Долар.
Навпаки, можна починати хвилюватись якщо курс надто довго знаходиться в стабільності.
Можливо (припускаю) НБУ хоче привчити всіх нас, що більше грошей можна заробити зосереджуючись на роботі, ніж витрачаючи свій час на скрупульозне обговорення коливання курсу в межах 2-3% в місяць та бігання по обмінках (хоча, навіть і такі "мули" потрібні, доведено минулим роком)
Повірте, у всіх імпортерів (білих) вже давно в кожному договорі або специфікації до договору є пункт про перерахунок курсу якщо коливання вищі за певний %.
У експортерів теж є контракти які треба виконувати при будь-якому курсі.Насправді, такі коливання курсу навіть (в якійсь мірі) згубні лише для тих хто працює по сірому або взагалі в чорну (без сплати податків).
Бо заставляють по 100500 раз змінювати цінники та закладати надлишкову маржу (щоб захеджуватись), а відповідно знижувати конкурентоздатність власного бізнесу.
Тому, спостерігаємо та не робимо зайвих рухів і донатимо на ЗСУ...
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Додано: Вів 16 кві, 2024 15:07
Realist написав:
Повірте, у всіх імпортерів (білих) вже давно в кожному договорі або специфікації до договору є пункт про перерахунок курсу якщо коливання вищі за певний %.
У експортерів теж є контракти які треба виконувати при будь-якому курсі.
Щось не встигаю за глибиною вашої думки...
В кожному договорі кого з ким?.. За імпорт та експорт розрахунок іде у валюті, там курс гривні взагалі ні до чого.
За реалізацію імпортованої продукції всередині країни облік взаєморозрахунків між імпортером і дилерами також іде у валюті, кожен платіж перераховується за поточним курсом, або за курсом НБУ. Незалежно від проценту коливань.
Пункти про коливання, вищі за певний відсоток, зустрічаються в договорах із кінцевими замовниками всередині країни, що розраховуються з відтермінуванням. Але ні експортери, ані імпортери (білі) зазвичай не є сторонами таких договорів.
Realist написав:
Насправді, такі коливання курсу навіть (в якійсь мірі) згубні лише для тих хто працює по сірому або взагалі в чорну (без сплати податків). Бо заставляють по 100500 раз змінювати цінники та закладати надлишкову маржу (щоб захеджуватись), а відповідно знижувати конкурентоздатність власного бізнесу.
Це ви зараз написали, що платити податки, і хеджувати ризики - дешевше, ніж не платити податки, і хеджувати ризики? Орігінальна думка
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Додано: Вів 16 кві, 2024 15:46
Кто вменяемый рассматривает гривну как не средство операционного расчёта с последующей конвертацией?
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Додано: Вів 16 кві, 2024 16:09
К курсу гривны новость.
Зеленский подписал закон о мобилизации.
Даже межбанк отреагировал позитивно для гривны.
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Додано: Вів 16 кві, 2024 16:24
somilitark написав:
без причини літаючи кожен день то девальвуючи, то ревальвуючи гривню, це не жорсткий трьохразовий колишній еквілібріріум, але щось нервове подібне по суті.
почему вы считаете, что без причины? Есть мнение, что обменки на себя берут большую массу, кто то конвертирует
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Додано: Вів 16 кві, 2024 17:13
Investor_33 написав: Hotab написав:flyman
Курчат по осені рахують,
Курчата куплені наприкінці 21-го року тобою восени пораховані? Скільки кіт зʼїв?
З.І. Продав частину 2 тижні тому по 39,2 та частину вчора по 39,4 й теж 30% до кінця червня й 70% до кінця листопада ... побачимо як вийде.
...А краще б продали ОВДП, і купили по 39,2 та 39,4...
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Додано: Вів 16 кві, 2024 17:42
Proofy написав: somilitark написав:
без причини літаючи кожен день то девальвуючи, то ревальвуючи гривню, це не жорсткий трьохразовий колишній еквілібріріум, але щось нервове подібне по суті.
почему вы считаете, что без причины? Есть мнение, что обменки на себя берут большую массу, кто то конвертирует
Я говорив про міжбанківську торгівлю, ще раз перечитайте моє повідомлення.
Обмінки це хвіст від собаки, весь попит на МБ.
Про що ви сказати хотіли? Я нічого не зрозумів(((
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