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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Додано: Вів 16 кві, 2024 14:38
somilitark написав:
НБУ цими абсолютно не зрозумілими і я вважаю не адекватними гойдалками вверх вниз трохи забембав, це реально відлякує від гривні, бо в бізнесі частенько йде боротьба за пару копійок, а тут монопольний гравець грає в шизофренічну гру " керована гнучність", без причини літаючи кожен день то девальвуючи, то ревальвуючи гривню, це не жорсткий трьохразовий колишній еквілібріріум, але щось нервове подібне по суті.
В будь-чому потрібно шукати позитив.
Постійне коливання курсу привчає нас всіх до того, що цей процес - НОРМАЛЬНИЙ
. подивіться на Євро і Долар.
Навпаки, можна починати хвилюватись якщо курс надто довго знаходиться в стабільності.
Можливо (припускаю) НБУ хоче привчити всіх нас, що більше грошей можна заробити зосереджуючись на роботі, ніж витрачаючи свій час на скрупульозне обговорення коливання курсу в межах 2-3% в місяць та бігання по обмінках (хоча, навіть і такі "мули" потрібні, доведено минулим роком)
Повірте, у всіх імпортерів (білих) вже давно в кожному договорі або специфікації до договору є пункт про перерахунок курсу якщо коливання вищі за певний %.
У експортерів теж є контракти які треба виконувати при будь-якому курсі.Насправді, такі коливання курсу навіть (в якійсь мірі) згубні лише для тих хто працює по сірому або взагалі в чорну (без сплати податків).
Бо заставляють по 100500 раз змінювати цінники та закладати надлишкову маржу (щоб захеджуватись), а відповідно знижувати конкурентоздатність власного бізнесу.
Тому, спостерігаємо та не робимо зайвих рухів і донатимо на ЗСУ...
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Додано: Вів 16 кві, 2024 15:07
Realist написав:
Повірте, у всіх імпортерів (білих) вже давно в кожному договорі або специфікації до договору є пункт про перерахунок курсу якщо коливання вищі за певний %.
У експортерів теж є контракти які треба виконувати при будь-якому курсі.
Щось не встигаю за глибиною вашої думки...
В кожному договорі кого з ким?.. За імпорт та експорт розрахунок іде у валюті, там курс гривні взагалі ні до чого.
За реалізацію імпортованої продукції всередині країни облік взаєморозрахунків між імпортером і дилерами також іде у валюті, кожен платіж перераховується за поточним курсом, або за курсом НБУ. Незалежно від проценту коливань.
Пункти про коливання, вищі за певний відсоток, зустрічаються в договорах із кінцевими замовниками всередині країни, що розраховуються з відтермінуванням. Але ні експортери, ані імпортери (білі) зазвичай не є сторонами таких договорів.
Realist написав:
Насправді, такі коливання курсу навіть (в якійсь мірі) згубні лише для тих хто працює по сірому або взагалі в чорну (без сплати податків). Бо заставляють по 100500 раз змінювати цінники та закладати надлишкову маржу (щоб захеджуватись), а відповідно знижувати конкурентоздатність власного бізнесу.
Це ви зараз написали, що платити податки, і хеджувати ризики - дешевше, ніж не платити податки, і хеджувати ризики? Орігінальна думка
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Додано: Вів 16 кві, 2024 15:46
Кто вменяемый рассматривает гривну как не средство операционного расчёта с последующей конвертацией?
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Додано: Вів 16 кві, 2024 16:09
К курсу гривны новость.
Зеленский подписал закон о мобилизации.
Даже межбанк отреагировал позитивно для гривны.
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Додано: Вів 16 кві, 2024 16:24
somilitark написав:
без причини літаючи кожен день то девальвуючи, то ревальвуючи гривню, це не жорсткий трьохразовий колишній еквілібріріум, але щось нервове подібне по суті.
почему вы считаете, что без причины? Есть мнение, что обменки на себя берут большую массу, кто то конвертирует
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Додано: Вів 16 кві, 2024 17:13
Investor_33 написав: Hotab написав:flyman
Курчат по осені рахують,
Курчата куплені наприкінці 21-го року тобою восени пораховані? Скільки кіт зʼїв?
З.І. Продав частину 2 тижні тому по 39,2 та частину вчора по 39,4 й теж 30% до кінця червня й 70% до кінця листопада ... побачимо як вийде.
...А краще б продали ОВДП, і купили по 39,2 та 39,4...
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Додано: Вів 16 кві, 2024 17:42
Proofy написав: somilitark написав:
без причини літаючи кожен день то девальвуючи, то ревальвуючи гривню, це не жорсткий трьохразовий колишній еквілібріріум, але щось нервове подібне по суті.
почему вы считаете, что без причины? Есть мнение, что обменки на себя берут большую массу, кто то конвертирует
Я говорив про міжбанківську торгівлю, ще раз перечитайте моє повідомлення.
Обмінки це хвіст від собаки, весь попит на МБ.
Про що ви сказати хотіли? Я нічого не зрозумів(((
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Додано: Вів 16 кві, 2024 18:12
Бетон написав:
Кто вменяемый рассматривает гривну как не средство операционного расчёта с последующей конвертацией?
Та багато підприємств мусять по закону міняти валюту на гривню. От в нас в Університеті по грантових коштах (отриманих в Євро і обміняних на гривню) роблять утеплення фасаду, заміну вікон і т.д. Враховуючи новий курс, вже почали підрізати обсяги робіт.
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Додано: Вів 16 кві, 2024 18:42
sergey_sryvkin написав:
Щось не встигаю за глибиною вашої думки...
Шкода...
Я реагував на ось це
somilitark написав:
НБУ цими абсолютно не зрозумілими і я вважаю не адекватними гойдалками вверх вниз
трохи забембав, це реально відлякує від гривні, бо в бізнесі частенько йде боротьба за пару копійок
А ви?
sergey_sryvkin написав:
В кожному договорі кого з ким?..
З кінцевим споживачем. Адже білий імпортер після того як продасть в Україні товар за гривню повинен купити необхідний йому об'єм валюти.
Чесно, абсолютно не розумію цього вашого коментаря
sergey_sryvkin написав:
За імпорт та експорт розрахунок іде у валюті, там курс гривні взагалі ні до чого.
За реалізацію імпортованої продукції всередині країни облік взаєморозрахунків між імпортером і дилерами також іде у валюті, кожен платіж перераховується за поточним курсом, або за курсом НБУ. Незалежно від проценту коливань.
Я не писав, що дешевше! Я писав - згубно!
sergey_sryvkin написав:
Це ви зараз написали, що платити податки, і хеджувати ризики - дешевше, ніж не платити податки, і хеджувати ризики? Орігінальна думка
Realist написав:
а відповідно знижувати конкурентоздатність власного бізнесу.
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Додано: Вів 16 кві, 2024 18:47
somilitark написав: Realist написав:Єдине в чому ви абсолютно праві
- у нас не має ринку валют, а є НБУ та невідомий нам алгоритм дій НБУ. Тому прогнозувати як буде діяти НБУ - це марна справа. Бо ми не знаємо всієї інформації.
Вже починаю вірити, що вся економічна політика це тупо циркова гра для своїх, то зробили дохідність 25% і тримали курс майже два роки незмінним, причому відверто не рахуючись з кількістю злитої КРЕДИТНОЇ валюти, а зараз знизили ставку до 14-17% і почали девальвувати.
Для чого ці експеременти? Пишний не награвся свого часу в пісочнику? Ще треба порозводити на бабки людей, мало страждань війни? Чи в глибоких бункерах все відчувається інакше?
Ну, відповідь досить проста. Якщо два роки грали у гру "Україна переможе, Зеленський - герой західного всесвіту", то тепер доводиться потихеньку вгамовувати апетит.
Дуже показово зрівняти реакцію рік тому, коли у владі зухвало відреагували на зауваження британського міністра оборони, здається, і зараз, коли Зеленський, навіть не Кулеба лише просить підсилити ППО після чергової розтрощеної нанівець станції.
Ми потроху спускаємось до стану громадян звичайної воюючої країни, де треба рахувати буквально кожну копійку.
Тому два роки тримали, зараз - ні. Або це вимога іноземних партнерів, а можливо, попередили, що ресурси обмежені. Наразі схоже на контрольовану девальвацію гривні
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