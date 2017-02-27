|
|
|
Валютний ринок в контексті ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 16 кві, 2024 18:52
Бетон написав:
Кто вменяемый рассматривает гривну как не средство операционного расчёта с последующей конвертацией?
Саме це зараз це і є основна проблема НБУ і Мінфіну.
Чи існує у цих двох інституцій якийсь план як це змінити і чи можливо навіть цей план вже втілюється - мені не відомо.
Але знаю одне. Навчити можна тільки втратою грошей. При чому втратою не тоді коли ти просто зберігаєш, а тоді коли ти багато набігався (привіт asti) а "вихлопу" стільки же як би гроші були "припарковані" десь де за них дають %.
Можливо теперішня облікова ставка - це якраз частина такого плану.
-
Realist
-
-
- Повідомлень: 1720
- З нами з: 23.01.09
- Подякував: 2956 раз.
- Подякували: 2137 раз.
-
- Профіль
-
1
1
1
Додано: Вів 16 кві, 2024 19:04
Realist написав: somilitark написав:
НБУ цими абсолютно не зрозумілими і я вважаю не адекватними гойдалками вверх вниз
трохи забембав, це реально відлякує від гривні, бо в бізнесі частенько йде боротьба за пару копійок
А ви?
А що я?
Що Ви мали на увазі?
-
somilitark
-
-
- Повідомлень: 13031
- З нами з: 30.12.09
- Подякував: 673 раз.
- Подякували: 3772 раз.
-
- Профіль
-
1
5
Додано: Вів 16 кві, 2024 19:08
Навуходоносор написав:Ми потроху спускаємось до стану
громадян звичайної воюючої країни, де треба рахувати буквально кожну копійку.
Тому два роки тримали, зараз - ні. Або це вимога іноземних партнерів, а можливо, попередили, що ресурси обмежені. Наразі схоже на контрольовану девальвацію гривні
На жаль ми ще не почали цей процес. І не почнемо допоки наша влада не почне брати на себе відповідальність за непопулярні рішення. 10 років війни, а вони продовжують думати про свій рейтинг і відмовляються брати відповідальність за країну.
Із дорослих в країні - тільки військові та волонтери та невелика група молодих депутатів, чиновників, економістів та журналістів. Всі решта - "діти" які думають, що якщо дорослі не звертають увагу, то воно якось минеться.
Хочете менш-більш тверезої оцінки ситуації - дивіться останнє інтерв'ю Чмута.
Тай Сомик абсолютно правий. Звідки брати +70 тис/міс якщо грошей на те, що зараз не має і не буде звідки взяти. При тому, що військовим на передку потрібно хоч якось додатково компенсувати ті ризики які їх оточують.
От вам ребус. Як його розв'язати?
Без мобілізації країна не втримає лінію фронту. Із мобілізацією зменшить кількість платників податків та збільшить кількість отримувачів зарплати від держави при тому, що грошей вже не вистачає.І як розв'язати даний ребус без дорослого, непопулярного рішення?
-
Realist
-
-
- Повідомлень: 1720
- З нами з: 23.01.09
- Подякував: 2956 раз.
- Подякували: 2137 раз.
-
- Профіль
-
1
1
1
Додано: Вів 16 кві, 2024 19:09
somilitark написав: Realist написав: somilitark написав:
НБУ цими абсолютно не зрозумілими і я вважаю не адекватними гойдалками вверх вниз
трохи забембав, це реально відлякує від гривні, бо в бізнесі частенько йде боротьба за пару копійок
А ви?
А що я?
Що Ви мали на увазі?
То не вам, а sergey_sryvkin
-
Realist
-
-
- Повідомлень: 1720
- З нами з: 23.01.09
- Подякував: 2956 раз.
- Подякували: 2137 раз.
-
- Профіль
-
1
1
1
Додано: Вів 16 кві, 2024 19:41
Realist написав:
Всі решта - "діти" які думають, що якщо дорослі не звертають увагу, то воно якось минеться.
Хочете менш-більш тверезої оцінки ситуації - дивіться останнє інтерв'ю Чмута.
Тай Сомик абсолютно правий. Звідки брати +70 тис/міс якщо грошей на те, що зараз не має і не буде звідки взяти. При тому, що військовим на передку потрібно хоч якось додатково компенсувати ті ризики які їх оточують.
От вам ребус. Як його розв'язати?
Без мобілізації країна не втримає лінію фронту. Із мобілізацією зменшить кількість платників податків та збільшить кількість отримувачів зарплати від держави при тому, що грошей вже не вистачає.І як розв'язати даний ребус без дорослого, непопулярного рішення?
вони не діти, вони працюють на власний гаманець і ніщо їх не зупиняє...
банальний приклад: мер одного відомого портового міста вирішив з челядью відсвяткувати "день міста 12 квітня", 10 квітня був прильот (загинуло десь 5 і поранено **), до речі це перші загиблі за 2 роки, у місті дні скорботи саме у дні поховань (12-14), але банкет був замовлений "ще до того", конверти з грошима приготовлені
про це дізнались активісти (волонтери) і довелось "скасовувати" мероприятіє (гадаю, що банально змінили локацію (кому треба випити і до жінок-нічого не завадить)
стосовно витрати бюджету: країна в стані жорсткої війни витрачає кошти дуже дивно, тобто одні там третій рік з окопу не вилазять, а решта (хто залишився і не виїхав) живе як жила (а може навіть краще)
з 3 до 9 хвилини
-
prodigy
-
-
- Повідомлень: 11013
- З нами з: 03.12.13
- Подякував: 3239 раз.
- Подякували: 3297 раз.
-
- Профіль
-
1
3
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|34116
|36851776
|
Пон 15 кві, 2024 12:23
чик
|
|1950
|13217954
|
|
|7978
|23166560
|
Суб 23 гру, 2023 00:55
Hotab
|