А чого це ви вирішили, що столицю " не чіпають?"
Хто вам таке навіяв?
Дати вам адресу телеграмканала де оперативного повідомляють які дороги повністю перекривають, на яких вулицях "зелені оливки" і "сині" чергують і виписують щастя?
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 17 кві, 2024 09:48
А чого це ви вирішили, що столицю " не чіпають?"
Хто вам таке навіяв?
Дати вам адресу телеграмканала де оперативного повідомляють які дороги повністю перекривають, на яких вулицях "зелені оливки" і "сині" чергують і виписують щастя?
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|