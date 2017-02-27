Realist написав:

Навуходоносор написав: На цьому фоні такі дрібнички, як інфляція та дира в бюджеті, не сприймаються серйозно. А найгірше - не роблять ніяких висновків.

А падати є куди і далі рейтингів... Навіть із поразкою у війні не закінчується держава, і навіть з кінцем держави не закінчується життя людини. На цьому фоні такі дрібнички, як інфляція та дира в бюджеті, не сприймаються серйозно. А найгірше - не роблять ніяких висновків.А падати є куди і далі рейтингів... Навіть із поразкою у війні не закінчується держава, і навіть з кінцем держави не закінчується життя людини.

Навуходоносор написав: Проблема в тому, що ми на 35(!) році виходу з " тюрми народів" зіткнулися з на 100% совковою темою - держава згадує про тебе, коли ти їй потрібен і каже, що ти їй винен за все, починаючи від незгарбного керівництва, винен, що вона тебе не слухала, і таке інше;) Проблема в тому, що ми на 35(!) році виходу з " тюрми народів" зіткнулися з на 100% совковою темою - держава згадує про тебе, коли ти їй потрібен і каже, що ти їй винен за все, починаючи від незгарбного керівництва, винен, що вона тебе не слухала, і таке інше;)

The_Rebel написав: Влада, влада, влада... як зручно завжди все перекладати на владу. Але ж влада у країні з демократичними виборами - це зазвичай розріз всього суспільства, там всі такі ж самі люди, як, наприклад, і тут на форумі або десь в розрізі окремої вулиці/будинку і тп. І хтозна як би себе повів кожен з нас потрапивши у владу в тій чи іншій ситуації. Влада, влада, влада... як зручно завжди все перекладати на владу. Але ж влада у країні з демократичними виборами - це зазвичай розріз всього суспільства, там всі такі ж самі люди, як, наприклад, і тут на форумі або десь в розрізі окремої вулиці/будинку і тп. І хтозна як би себе повів кожен з нас потрапивши у владу в тій чи іншій ситуації.

Це можна було б не сприймати серйозно ящо би Україна була Північною Кореєю із якої не можливо виїхати.Ви не уявляєте яка міна сповільненої дії зараз закладена в зменшенні населення України через міграцію. А як тільки холодильники не буде за що наповнити, ця депопуляція перетне точку неповернення. І тоді точно як ви кажете Держава не зникне, вона просто повністю перейде в еміґрацію. Це я до того, що війна на першому місці, але економіка та люди які її творять - обов'язково на другому. І ці два питання не можна вирішувати окремо один від одного. ТІЛЬКИ в парі.У відповідь на це процитую описом іншого форумчанина.Ну і не забувайте слова графа Жозе де Местра: "Кожен народ має ту владу, на яку заслуговує».Не дурно Мойсей 40 років водив іудеїв. Потрібен був час, щоб вмерли ті, хто пам'ятав рабство. Нам теж потрібна зміна поколінь. От тільки всі чомусь мовчать про те, що діти (старшокласники які мають творити Україну в майбутньому) масово залишають країну і навряд чи сюди повернуться.От вам ще один мега складний ребус про який ніхто навіть не заїкається, але який в перспективі буде коштувати країні дуже дорого.