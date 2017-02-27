Якщо 2024 рік — 41,0 грн/долар 2025 рік — 45,8 грн/долар 2026 рік — 48,6 грн/долар 2027 рік — 50,4 грн/долар 2028 рік — 52,1 грн/долар 2029 рік — 54,1 грн/долар то грн. ОВДП дадуть більше чистого прибутку в $ чим інвестиції в нерухомість КРЖН
P.S. в даний момент курс "усереднення" при покупці ОВДП 38.89, на квітень 2025 розрахунковий беззбитковий 45, а відносно валютних ОВДП в $ 42.85
Realist написав:Це можна було б не сприймати серйозно ящо би Україна була Північною Кореєю із якої не можливо виїхати.
а у нас сейчас как, простите?
Realist написав: Ви не уявляєте яка міна сповільненої дії зараз закладена в зменшенні населення України через міграцію. А як тільки холодильники не буде за що наповнити, ця депопуляція перетне точку неповернення.
А если уявляю/ем, то как это мне/нам поможет?
Realist написав: Це я до того, що війна на першому місці, але економіка та люди які її творять - обов'язково на другому. І ці два питання не можна вирішувати окремо один від одного. ТІЛЬКИ в парі.
Это Вы можете подискутировать с гетьманцевым - он Вам объяснит, что Вы очень сильно ошибаетесь.
Realist написав: Ну і не забувайте слова графа Жозе де Местра: "Кожен народ має ту владу, на яку заслуговує». Не дурно Мойсей 40 років водив іудеїв. Потрібен був час, щоб вмерли ті, хто пам'ятав рабство. Нам теж потрібна зміна поколінь.
Только эти слова нужно не забывать? Чи може Конституцию можно почитать и попробовать по ней чуть пожить? Про Моисея история конечно красивая, но вот только много воды с того времени утекло - и история та поменялась и мир вокруг изменился. Про смену поколений в наше время кто-то хорошо рассказывал, не буду искать оригинал - родители зарабатывают богатство - дети его тратят, а внуки живут в нищете. В нашем случае - шило кошмарит бизнес, чтобы его семья могла себе позволить безбедную жизнь в португалии как только настанет час шухера. И это не он придумал - это патерн ВСЕХ тех, кто помнит "рабство" - "грабим свою страну и покупаем замки во Франции". Так что про смену поколений расскажите тем, кто участвовал в революции на граните, оранжевой революции, евромайдане.
Realist написав: От тільки всі чомусь мовчать про те, що діти (старшокласники які мають творити Україну в майбутньому) масово залишають країну і навряд чи сюди повернуться. От вам ще один мега складний ребус про який ніхто навіть не заїкається, але який в перспективі буде коштувати країні дуже дорого.
С чего Вы решили, что "не заикается"? Есть персонажи, которые себе карьеру на криках об этом построили - Либанова например. Чем это помогло?
Самое прикольное в том, что вроде взрослые образованные люди, а понимание настолько очевидных, базовых вещей - отсутствует напрочь. Как заблудиться в трех соснах. У нас нет демократии - у нас нет механизма отзыва своего голоса, чтобы те, которые голосовали из 73% могли в какой-то момент сказать "Вот программа - из нее не выполнено то, что было нужно лично мне - я отзываю свой голос.". И в итоге - перевыборы. Почему у нас любят кивать на европу, когда речь идет о затратах людей (ну в европе такие тарифы...), а молчат, что в той же Италии такое недоразумение как шмыгаль и ко продержались бы пару кварталов, а не устанавливали рекорды пребывания во власти. Любой президент после прихода в кресло делал все не для страны, ее будущего, а для себя лично, для продления своей власти. Что по этому поводу говорит Конституция?
Пишуть, що алгоритм НБУ незрозумілий - якраз все навпаки. Останнє різке зростання на міжбанку пов'язане з різким падінням євро на форексі. Видно, що НБУ не хоче опускати курс гривні до євро нижче 42,00. Думаю діє домовленність з Мінфіном і існує негласна прив'язка до курсу євро - недарма ж про це йшли розмови. Приклад- з кінця грудня(пік по євро) по сьогоднішній день євро до долара втратив 4,5%, на стільки ж зріс курс гривні до долара. Так що дивимся на форекс... Порівняльні графіки для наглядності.
Навуходоносор написав:На цьому фоні такі дрібнички, як інфляція та дира в бюджеті, не сприймаються серйозно. А найгірше - не роблять ніяких висновків. А падати є куди і далі рейтингів... Навіть із поразкою у війні не закінчується держава, і навіть з кінцем держави не закінчується життя людини.
Це можна було б не сприймати серйозно ящо би Україна була Північною Кореєю із якої не можливо виїхати. Ви не уявляєте яка міна сповільненої дії зараз закладена в зменшенні населення України через міграцію. А як тільки холодильники не буде за що наповнити, ця депопуляція перетне точку неповернення. І тоді точно як ви кажете Держава не зникне, вона просто повністю перейде в еміґрацію. Це я до того, що війна на першому місці, але економіка та люди які її творять - обов'язково на другому. І ці два питання не можна вирішувати окремо один від одного. ТІЛЬКИ в парі.
Навуходоносор написав:Проблема в тому, що ми на 35(!) році виходу з " тюрми народів" зіткнулися з на 100% совковою темою - держава згадує про тебе, коли ти їй потрібен і каже, що ти їй винен за все, починаючи від незгарбного керівництва, винен, що вона тебе не слухала, і таке інше;)
У відповідь на це процитую описом іншого форумчанина.
The_Rebel написав:Влада, влада, влада... як зручно завжди все перекладати на владу. Але ж влада у країні з демократичними виборами - це зазвичай розріз всього суспільства, там всі такі ж самі люди, як, наприклад, і тут на форумі або десь в розрізі окремої вулиці/будинку і тп. І хтозна як би себе повів кожен з нас потрапивши у владу в тій чи іншій ситуації.
Ну і не забувайте слова графа Жозе де Местра: "Кожен народ має ту владу, на яку заслуговує». Не дурно Мойсей 40 років водив іудеїв. Потрібен був час, щоб вмерли ті, хто пам'ятав рабство. Нам теж потрібна зміна поколінь. От тільки всі чомусь мовчать про те, що діти (старшокласники які мають творити Україну в майбутньому) масово залишають країну і навряд чи сюди повернуться. От вам ще один мега складний ребус про який ніхто навіть не заїкається, але який в перспективі буде коштувати країні дуже дорого.
Потрібна зміна поколінь?) ви серйозно?) В умовах відсутності передачі знань ця дуже небезпечна ідея призведе до втрати надбання українського народу - інтелектуального та культурного. Ми стаємо країною без минулого. Натомість, його замішає вигадане минуле.
Якщо 2024 рік — 41,0 грн/долар 2025 рік — 45,8 грн/долар 2026 рік — 48,6 грн/долар 2027 рік — 50,4 грн/долар 2028 рік — 52,1 грн/долар 2029 рік — 54,1 грн/долар то грн. ОВДП дадуть більше чистого прибутку в $ чим інвестиції в нерухомість КРЖН
P.S. в даний момент курс "усереднення" при покупці ОВДП 38.89, на квітень 2025 розрахунковий беззбитковий 45, а відносно валютних ОВДП в $ 42.85
А коли МВФ вгадував? Коли були спокійні часи, то курс завжди був менше "розрахункового від МВФ", а коли були трабли, то як правило ми перелітали серйозно через прогнози МВФ))) А беззбитковий курс це взагалі сфеєричний кінь, виконавча служба, яка буде стягувати штраф по запиту від ТЦК після суда, може його значно підправити
Proofy написав:Обменники купили на поллярда больше зелени, чем продали. Откуда эти поллярда взялись, не пересичные же принесли.
У вас такі цікаві вибрики, не гірше ніж у НБУ. Мова йшла за хаотичні, нічим не мотивовані і не зрозумілі стрибки і падіння курса на безготівковому міжбанківському ринку, а ви зненацька зробили ось такий же чудернацький висновок, обмінки проковтнули на 500 мільйонів більше! Ну повна дитяча беззаперечна дурість. А що не могли військові і інші робітникі чи підприємці прийти в банк і купив валюту понести її в матрас? Якщо НБУ всім наливає, то де тут обмінки? Може обмінки, які є тільки частиною валютного ринку, може вони постачальник валюти? За гривню на світовому ринку купують валюту? А може обмінкам здали умовний мільярд, а вони продали мільярд сто мільйонів? Ну було таких думок? Чи взагалі не було ніяких думок, одні висновки? Нацбанк закриває приблизно половину попиту, він диктує правила, зрозумійте ці прості 2+2, якщо не буде наливати НБУ курс вирівняється до балансу попит пропозиція, це буде наприклад курс 100 чи 150, але все одно буде найдений баланс. А що там проковтнули обмінки мови взагалі не було, я казав за не зрозумілий форекс гривня долар у виконанні НБУ, сподіваюсь вже все зрозуміло і не буде дитячих висновків в стилі мені так захотілось наснилось, прочитав на рашазрадофільних сайтах(((
Gennadiy777 написав:Пишуть, що алгоритм НБУ незрозумілий - якраз все навпаки. Останнє різке зростання на міжбанку пов'язане з різким падінням євро на форексі. Видно, що НБУ не хоче опускати курс гривні до євро нижче 42,00. Думаю діє домовленність з Мінфіном і існує негласна прив'язка до курсу євро - недарма ж про це йшли розмови. Приклад- з кінця грудня(пік по євро) по сьогоднішній день євро до долара втратив 4,5%, на стільки ж зріс курс гривні до долара. Так що дивимся на форекс... Порівняльні графіки для наглядності.