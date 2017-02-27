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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11371113721137311374

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.05.2024?

Опитування проводиться до Сер 01 тра, 2024 16:44

Валютний ринок в контексті ДС 7.2 5 100
36,00-36,50
3%
3
36,50-37,00
0
0
37,00-37,50
2%
2
37,50-38,00
4%
4
38,00-38,50
10%
10
38,50-39,00
14%
14
39,00-39,50
19%
19
39,50-40,00
33%
33
40,00-40,50
6%
6
40,50-41,00
1%
1
41,00-41,50
1%
1
41,50-42,00
2%
2
Більше 42
5%
5
Всього голосів : 100
Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 13:07

ДумайТЕ! ДійТЕ! БагатійТЕ!©)))

  flyman написав:
  Модератор написав:Шановні форумчани, поділіться своїми думками в коментарях під матеріалом👇

МВФ спрогнозував курс долара до гривні до 2029 року

Як ставитеся до такого прогнозу?

Якщо
2024 рік — 41,0 грн/долар
2025 рік — 45,8 грн/долар
2026 рік — 48,6 грн/долар
2027 рік — 50,4 грн/долар
2028 рік — 52,1 грн/долар
2029 рік — 54,1 грн/долар
то грн. ОВДП дадуть більше чистого прибутку в $ чим інвестиції в нерухомість КРЖН

P.S.
в даний момент курс "усереднення" при покупці ОВДП 38.89,
на квітень 2025 розрахунковий беззбитковий 45, а відносно валютних ОВДП в $ 42.85

А якщо розглядати інвестицій в нерухомість через Є-осеЛю? :lol:
Під 3-7% ФІКСОВАНИХ У ГРИВНІ НА 20років!!! :shock: :lol:
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Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 13:13

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Успіх написав:Під 3-7% ФІКСОВАНИХ У ГРИВНІ НА 20років!!!
Там ще треба, щоб її одобрили. Мене і кількох колег відшили.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 13:35

  Успіх написав:
  flyman написав:
  Модератор написав:Шановні форумчани, поділіться своїми думками в коментарях під матеріалом👇

МВФ спрогнозував курс долара до гривні до 2029 року

Як ставитеся до такого прогнозу?

Якщо
2024 рік — 41,0 грн/долар
2025 рік — 45,8 грн/долар
2026 рік — 48,6 грн/долар
2027 рік — 50,4 грн/долар
2028 рік — 52,1 грн/долар
2029 рік — 54,1 грн/долар
то грн. ОВДП дадуть більше чистого прибутку в $ чим інвестиції в нерухомість КРЖН

P.S.
в даний момент курс "усереднення" при покупці ОВДП 38.89,
на квітень 2025 розрахунковий беззбитковий 45, а відносно валютних ОВДП в $ 42.85

А якщо розглядати інвестицій в нерухомість через Є-осеЛю? :lol:
Під 3-7% ФІКСОВАНИХ У ГРИВНІ НА 20років!!! :shock: :lol:

є-оселя для любителів цмудити бюджетну сіське, тобі підійде двічі
flyman
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  #<1 ... 11371113721137311374
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