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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 17 кві, 2024 13:07
flyman написав:
Якщо2024 рік — 41,0 грн/долар
2025 рік — 45,8 грн/долар
2026 рік — 48,6 грн/долар
2027 рік — 50,4 грн/долар
2028 рік — 52,1 грн/долар
2029 рік — 54,1 грн/долар
то грн. ОВДП дадуть більше чистого прибутку в $ чим інвестиції в нерухомість КРЖН
P.S.
в даний момент курс "усереднення" при покупці ОВДП 38.89,
на квітень 2025 розрахунковий беззбитковий 45, а відносно валютних ОВДП в $ 42.85
А якщо розглядати інвестицій в нерухомість через Є-осеЛю?
Під 3-7% ФІКСОВАНИХ У ГРИВНІ НА 20років!!!
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Додано: Сер 17 кві, 2024 13:13
Успіх написав:
Під 3-7% ФІКСОВАНИХ У ГРИВНІ НА 20років!!!
Там ще треба, щоб її одобрили. Мене і кількох колег відшили.
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Додано: Сер 17 кві, 2024 13:35
Успіх написав: flyman написав:
Якщо2024 рік — 41,0 грн/долар
2025 рік — 45,8 грн/долар
2026 рік — 48,6 грн/долар
2027 рік — 50,4 грн/долар
2028 рік — 52,1 грн/долар
2029 рік — 54,1 грн/долар
то грн. ОВДП дадуть більше чистого прибутку в $ чим інвестиції в нерухомість КРЖН
P.S.
в даний момент курс "усереднення" при покупці ОВДП 38.89,
на квітень 2025 розрахунковий беззбитковий 45, а відносно валютних ОВДП в $ 42.85
А якщо розглядати інвестицій в нерухомість через Є-осеЛю?
Під 3-7% ФІКСОВАНИХ У ГРИВНІ НА 20років!!!
є-оселя для любителів цмудити бюджетну сіське, тобі підійде двічі
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flyman
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