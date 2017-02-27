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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 17 кві, 2024 13:59
flyman написав:
я буквально то саме писав кілька днів тому
Напишіть, будь ласка, детальніше Ваше бачення впливу на міжбанк цього фактора. Я мабуть пропустив цей пост.
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Додано: Сер 17 кві, 2024 16:26
Игорь Алексеевич написав: oleg49 написав:
Успіх правий.
Я ранее писал, что с 15 февраля курс опять на неделю вернётся к отметке 38,5. Это для тех, кто ещё не успел дол. скинуть. С марта и лето курс уйдёт к отметке 37,5., а возможно и к 37,20
Пішов курс на 37,20?!
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Qwerty
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Додано: Сер 17 кві, 2024 16:32
Qwerty написав: Игорь Алексеевич написав: oleg49 написав:
Успіх правий.
Я ранее писал, что с 15 февраля курс опять на неделю вернётся к отметке 38,5. Это для тех, кто ещё не успел дол. скинуть. С марта и лето курс уйдёт к отметке 37,5., а возможно и к 37,20
Пішов курс на 37,20?!
Він мав на увазі курс злотого....
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