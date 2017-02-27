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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 17 кві, 2024 13:59
flyman написав:
я буквально то саме писав кілька днів тому
Напишіть, будь ласка, детальніше Ваше бачення впливу на міжбанк цього фактора. Я мабуть пропустив цей пост.
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Gennadiy777
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Додано: Сер 17 кві, 2024 16:26
Игорь Алексеевич написав: oleg49 написав:
Успіх правий.
Я ранее писал, что с 15 февраля курс опять на неделю вернётся к отметке 38,5. Это для тех, кто ещё не успел дол. скинуть. С марта и лето курс уйдёт к отметке 37,5., а возможно и к 37,20
Пішов курс на 37,20?!
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Qwerty
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Додано: Сер 17 кві, 2024 16:32
Qwerty написав: Игорь Алексеевич написав: oleg49 написав:
Успіх правий.
Я ранее писал, что с 15 февраля курс опять на неделю вернётся к отметке 38,5. Это для тех, кто ещё не успел дол. скинуть. С марта и лето курс уйдёт к отметке 37,5., а возможно и к 37,20
Пішов курс на 37,20?!
Він мав на увазі курс злотого....
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vitaxa2006
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Додано: Сер 17 кві, 2024 17:19
Gennadiy777 написав: flyman написав:
я буквально то саме писав кілька днів тому
Напишіть, будь ласка, детальніше Ваше бачення впливу на міжбанк цього фактора. Я мабуть пропустив цей пост.
була відповідь сомілітарку на його курсову зраду нацбанку, що курс до євро нижчий чим на 1.1.2024, якось так
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flyman
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Додано: Сер 17 кві, 2024 17:23
18.04.2024 зміцняємось на плато
Євро (₴ --> €)42,0562
Долар США (₴ --> $) 39,5451
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flyman
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Додано: Сер 17 кві, 2024 17:29
МВФ обнародовал прогноз по курсу доллара в Украине до 2029 года
Согласно данным, указанным в отчёте World Economic Outlook, с 2025 года курс доллара к гривне будет постепенно расти и уже в 2027 году перешагнёт отметку в 50 грн. за доллар.
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GALeon
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Додано: Сер 17 кві, 2024 17:31
GALeon написав:
МВФ обнародовал прогноз по курсу доллара в Украине до 2029 года
Согласно данным, указанным в отчёте World Economic Outlook, с 2025 года курс доллара к гривне будет постепенно расти и уже в 2027 году перешагнёт отметку в 50 грн. за доллар.
оптимистичный сценарий
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Олежан
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Додано: Сер 17 кві, 2024 17:35
GALeon написав:
Согласно данным, указанным в отчёте World Economic Outlook, с 2025 года курс доллара к гривне будет постепенно расти и уже в 2027 году перешагнёт отметку в 50 грн. за доллар.
Только летом побывает на 37.5
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Andrey2512
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Додано: Сер 17 кві, 2024 17:45
Andrey2512 написав: GALeon написав:
Согласно данным, указанным в отчёте World Economic Outlook, с 2025 года курс доллара к гривне будет постепенно расти и уже в 2027 году перешагнёт отметку в 50 грн. за доллар.
Только летом побывает на 37.5
Кожного літа краще,щоб було за що облігації купляти
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sens
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Додано: Сер 17 кві, 2024 17:47
Qwerty написав: Игорь Алексеевич написав: oleg49 написав:
Успіх правий.
Я ранее писал, что с 15 февраля курс опять на неделю вернётся к отметке 38,5. Это для тех, кто ещё не успел дол. скинуть. С марта и лето курс уйдёт к отметке 37,5., а возможно и к 37,20
Пішов курс на 37,20?!
Хто викличе дух вечірньої піци, той потім сам буде давати монєти щоб відмахатись..
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