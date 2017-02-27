RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11372113731137411375>

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.05.2024?

Опитування проводиться до Сер 01 тра, 2024 16:44

Валютний ринок в контексті ДС 7.2 5 101
36,00-36,50
3%
3
36,50-37,00
0
0
37,00-37,50
2%
2
37,50-38,00
4%
4
38,00-38,50
10%
10
38,50-39,00
14%
14
39,00-39,50
19%
19
39,50-40,00
34%
34
40,00-40,50
6%
6
40,50-41,00
1%
1
41,00-41,50
1%
1
41,50-42,00
2%
2
Більше 42
5%
5
Всього голосів : 101
Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 13:59

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  flyman написав:я буквально то саме писав кілька днів тому


Напишіть, будь ласка, детальніше Ваше бачення впливу на міжбанк цього фактора. Я мабуть пропустив цей пост.
Gennadiy777
 
Повідомлень: 71
З нами з: 01.08.21
Подякував: 240 раз.
Подякували: 14 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 16:26

  Игорь Алексеевич написав:
  oleg49 написав:Успіх правий.
Я ранее писал, что с 15 февраля курс опять на неделю вернётся к отметке 38,5. Это для тех, кто ещё не успел дол. скинуть. С марта и лето курс уйдёт к отметке 37,5., а возможно и к 37,20

Пішов курс на 37,20?!
Qwerty
 
Повідомлень: 2819
З нами з: 25.02.15
Подякував: 348 раз.
Подякували: 677 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 16:32

  Qwerty написав:
  Игорь Алексеевич написав:
  oleg49 написав:Успіх правий.
Я ранее писал, что с 15 февраля курс опять на неделю вернётся к отметке 38,5. Это для тех, кто ещё не успел дол. скинуть. С марта и лето курс уйдёт к отметке 37,5., а возможно и к 37,20

Пішов курс на 37,20?!

Він мав на увазі курс злотого....
vitaxa2006
Аватар користувача
 
Повідомлень: 86
З нами з: 25.01.18
Подякував: 287 раз.
Подякували: 50 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 17:19

  Gennadiy777 написав:
  flyman написав:я буквально то саме писав кілька днів тому


Напишіть, будь ласка, детальніше Ваше бачення впливу на міжбанк цього фактора. Я мабуть пропустив цей пост.

була відповідь сомілітарку на його курсову зраду нацбанку, що курс до євро нижчий чим на 1.1.2024, якось так
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 34709
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1580 раз.
Подякували: 2770 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 17:23

Курс НБУ 18.04.2024

18.04.2024 зміцняємось на плато
Євро (₴ --> €)42,0562
Долар США (₴ --> $) 39,5451
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 34709
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1580 раз.
Подякували: 2770 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 17:29

Re: Валютний ринок в контексті ДС

МВФ обнародовал прогноз по курсу доллара в Украине до 2029 года

Согласно данным, указанным в отчёте World Economic Outlook, с 2025 года курс доллара к гривне будет постепенно расти и уже в 2027 году перешагнёт отметку в 50 грн. за доллар.
GALeon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1324
З нами з: 13.02.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 52 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 17:31

  GALeon написав:МВФ обнародовал прогноз по курсу доллара в Украине до 2029 года

Согласно данным, указанным в отчёте World Economic Outlook, с 2025 года курс доллара к гривне будет постепенно расти и уже в 2027 году перешагнёт отметку в 50 грн. за доллар.

оптимистичный сценарий
Олежан
 
Повідомлень: 1195
З нами з: 01.12.20
Подякував: 19 раз.
Подякували: 132 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 17:35

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  GALeon написав:Согласно данным, указанным в отчёте World Economic Outlook, с 2025 года курс доллара к гривне будет постепенно расти и уже в 2027 году перешагнёт отметку в 50 грн. за доллар.


Только летом побывает на 37.5 :-)
Andrey2512
 
Повідомлень: 959
З нами з: 04.04.22
Подякував: 66 раз.
Подякували: 77 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 17:45

  Andrey2512 написав:
  GALeon написав:Согласно данным, указанным в отчёте World Economic Outlook, с 2025 года курс доллара к гривне будет постепенно расти и уже в 2027 году перешагнёт отметку в 50 грн. за доллар.


Только летом побывает на 37.5 :-)

Кожного літа краще,щоб було за що облігації купляти
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 16504
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 905 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 17:47

  Qwerty написав:
  Игорь Алексеевич написав:
  oleg49 написав:Успіх правий.
Я ранее писал, что с 15 февраля курс опять на неделю вернётся к отметке 38,5. Это для тех, кто ещё не успел дол. скинуть. С марта и лето курс уйдёт к отметке 37,5., а возможно и к 37,20

Пішов курс на 37,20?!

Хто викличе дух вечірньої піци, той потім сам буде давати монєти щоб відмахатись..
Hotab
 
Повідомлень: 11893
З нами з: 15.02.09
Подякував: 385 раз.
Подякували: 2211 раз.
 
Профіль
1
2
1
  #<1 ... 11372113731137411375>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3410, 3411, 3412
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
34116 36852902
Переглянути останнє повідомлення
Пон 15 кві, 2024 12:23
чик
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 194, 195, 196
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
1950 13218545
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 12 кві, 2024 09:49
_Mykola_
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7978 23167088
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 гру, 2023 00:55
Hotab

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ТАСКОМБАНК (2915)
17.04.2024 18:00
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.