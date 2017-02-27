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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 17 кві, 2024 17:50
Hotab написав: Игорь Алексеевич написав: oleg49 написав:
Успіх правий.
Я ранее писал, что с 15 февраля курс опять на неделю вернётся к отметке 38,5. Это для тех, кто ещё не успел дол. скинуть. С марта и лето курс уйдёт к отметке 37,5., а возможно и к 37,20
Пішов курс на 37,20?!
Хто викличе дух вечірньої піци, той потім сам буде давати монєти щоб відмахатись..[/quote]
Ви ж розумієте що сума то одне,головне що можна купити на цю суму.
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Додано: Сер 17 кві, 2024 17:54
sens , це ви з ким і про що?
Закрийте очі. Є хтось?
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Додано: Сер 17 кві, 2024 18:12
Щодо долара по 50 через три роки і зростання ВВП на 3 відсотка - незрозуміло на чому такий оптимізм тримається?)
Урожай-2024 буде на 8 мільйонів тонн меншим за попередній – перший прогноз від Мінагрополітики
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