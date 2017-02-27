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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.05.2024?

Опитування проводиться до Сер 01 тра, 2024 16:44

Валютний ринок в контексті ДС 7.2 5 101
36,00-36,50
3%
3
36,50-37,00
0
0
37,00-37,50
2%
2
37,50-38,00
4%
4
38,00-38,50
10%
10
38,50-39,00
14%
14
39,00-39,50
19%
19
39,50-40,00
34%
34
40,00-40,50
6%
6
40,50-41,00
1%
1
41,00-41,50
1%
1
41,50-42,00
2%
2
Більше 42
5%
5
Всього голосів : 101
Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 17:50

  Hotab написав:
  Игорь Алексеевич написав:
  oleg49 написав:Успіх правий.
Я ранее писал, что с 15 февраля курс опять на неделю вернётся к отметке 38,5. Это для тех, кто ещё не успел дол. скинуть. С марта и лето курс уйдёт к отметке 37,5., а возможно и к 37,20

Пішов курс на 37,20?!

Хто викличе дух вечірньої піци, той потім сам буде давати монєти щоб відмахатись..[/quote]
Ви ж розумієте що сума то одне,головне що можна купити на цю суму.
sens
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Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 17:54

sens , це ви з ким і про що?
Закрийте очі. Є хтось?
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 18:12

Щодо долара по 50 через три роки і зростання ВВП на 3 відсотка - незрозуміло на чому такий оптимізм тримається?)

Урожай-2024 буде на 8 мільйонів тонн меншим за попередній – перший прогноз від Мінагрополітики
cherchiltank
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