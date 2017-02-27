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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11372113731137411375

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.05.2024?

Опитування проводиться до Сер 01 тра, 2024 16:44

Валютний ринок в контексті ДС 7.2 5 101
36,00-36,50
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38,00-38,50
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10
38,50-39,00
14%
14
39,00-39,50
19%
19
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34%
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5
Всього голосів : 101
Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 18:12

Щодо долара по 50 через три роки і зростання ВВП на 3 відсотка - незрозуміло на чому такий оптимізм тримається?)

Урожай-2024 буде на 8 мільйонів тонн меншим за попередній – перший прогноз від Мінагрополітики
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 18:38

  cherchiltank написав:Щодо долара по 50 через три роки і зростання ВВП на 3 відсотка - незрозуміло на чому такий оптимізм тримається?)

Урожай-2024 буде на 8 мільйонів тонн меншим за попередній – перший прогноз від Мінагрополітики

а які причини? ;)
Shaman
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Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 19:46

  Shaman написав:
  cherchiltank написав:Щодо долара по 50 через три роки і зростання ВВП на 3 відсотка - незрозуміло на чому такий оптимізм тримається?)

Урожай-2024 буде на 8 мільйонів тонн меншим за попередній – перший прогноз від Мінагрополітики

а які причини? ;)

Не знаю, мабуть засіяли менше
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 19:52

  cherchiltank написав:Щодо долара по 50 через три роки і зростання ВВП на 3 відсотка - незрозуміло на чому такий оптимізм тримається?)

Урожай-2024 буде на 8 мільйонів тонн меншим за попередній – перший прогноз від Мінагрополітики

зара більша проблема не виростити, а експортувати і продати
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 19:54

  GALeon написав:МВФ обнародовал прогноз по курсу доллара в Украине до 2029 года

Согласно данным, указанным в отчёте World Economic Outlook, с 2025 года курс доллара к гривне будет постепенно расти и уже в 2027 году перешагнёт отметку в 50 грн. за доллар.

У нас так не бывает: курс стоит несколько лет, а потом ба-бах! и за квартал наверстывает всё упущенное...
asti
 
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