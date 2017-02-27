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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 17 кві, 2024 18:12
Щодо долара по 50 через три роки і зростання ВВП на 3 відсотка - незрозуміло на чому такий оптимізм тримається?)
Урожай-2024 буде на 8 мільйонів тонн меншим за попередній – перший прогноз від Мінагрополітики
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cherchiltank
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Додано: Сер 17 кві, 2024 18:38
cherchiltank написав:
Щодо долара по 50 через три роки і зростання ВВП на 3 відсотка - незрозуміло на чому такий оптимізм тримається?)
Урожай-2024 буде на 8 мільйонів тонн меншим за попередній – перший прогноз від Мінагрополітики
а які причини?
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Shaman
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Додано: Сер 17 кві, 2024 19:46
Shaman написав: cherchiltank написав:
Щодо долара по 50 через три роки і зростання ВВП на 3 відсотка - незрозуміло на чому такий оптимізм тримається?)
Урожай-2024 буде на 8 мільйонів тонн меншим за попередній – перший прогноз від Мінагрополітики
а які причини?
Не знаю, мабуть засіяли менше
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cherchiltank
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Додано: Сер 17 кві, 2024 19:52
cherchiltank написав:
Щодо долара по 50 через три роки і зростання ВВП на 3 відсотка - незрозуміло на чому такий оптимізм тримається?)
Урожай-2024 буде на 8 мільйонів тонн меншим за попередній – перший прогноз від Мінагрополітики
зара більша проблема не виростити, а експортувати і продати
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Xenon
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Додано: Сер 17 кві, 2024 19:54
GALeon написав:
МВФ обнародовал прогноз по курсу доллара в Украине до 2029 года
Согласно данным, указанным в отчёте World Economic Outlook, с 2025 года курс доллара к гривне будет постепенно расти и уже в 2027 году перешагнёт отметку в 50 грн. за доллар.
У нас так не бывает: курс стоит несколько лет, а потом ба-бах! и за квартал наверстывает всё упущенное...
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asti
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