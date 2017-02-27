Realist написав: Ви не уявляєте яка міна сповільненої дії зараз закладена в зменшенні населення України через міграцію. А як тільки холодильники не буде за що наповнити, ця депопуляція перетне точку неповернення. От тільки всі чомусь мовчать про те, що діти (старшокласники які мають творити Україну в майбутньому) масово залишають країну і навряд чи сюди повернуться. От вам ще один мега складний ребус про який ніхто навіть не заїкається, але який в перспективі буде коштувати країні дуже дорого.
С чего Вы решили, что "не заикается"? Есть персонажи, которые себе карьеру на криках об этом построили - Либанова например. Чем это помогло?
Якось не так ви її розумієте. Ось буквально зі найсвіжішого:
НЖ: Інститут демографії озвучив розрахунки, що війна може закінчитись наприкінці 2024-го або ж у 2025-му році з виходом на кордони 1991-го. Наскільки цей прогноз реальний? Елла Лібанова: Це не наші сценарії. Їх нам дають військові. На цій основі ми робимо демографічні прогнози. Нічого іншого ми робити не можемо. Власне, на основі цього варіанту можна зробити висновок, що депопуляція неминуча. Якщо не буде потужної імміграції, то на 40-й рік нас буде орієнтовно 30 мільйонів. Трагедія? Ні, це не трагедія. https://www.sestry.eu/statti/ella-liban ... do-ievropi
"Нічого страшного", "не трагедія" і т.д. Навіть цікаво чи дійсно так думає чи свідомо так подає по посаді. Хоча як тільки почалась війна і побачив довжелезні багатоденні потоки виїджаючих, то був цим чи не найбільше заскочений. І курс дійсно в цій ситуації малий клопіт.
Востаннє редагувалось Ой+ в Сер 17 кві, 2024 21:04, всього редагувалось 1 раз.
cherchiltank написав:Щодо долара по 50 через три роки і зростання ВВП на 3 відсотка - незрозуміло на чому такий оптимізм тримається?)
Урожай-2024 буде на 8 мільйонів тонн меншим за попередній – перший прогноз від Мінагрополітики
Це означатиме падіння приблизно на 10% порівняно з урожаєм 2023 року, який становив 82 млн тонн.
У міністерстві підкреслили, що на початку минулого року загальний валовий збір зернових та олійних на 2023 рік також прогнозувався майже на 13% меншим порівняно з попереднім періодом, на рівні 63,5 млн тонн, але погодні умови тоді сприяли збільшенню врожаю.
Отже, прогнози щодо показників валових зборів носять попередній характер та будуть коригуватись протягом року в залежності від обставин, в першу чергу погодних умов", - пояснили у відомстві.
Тобто взагалі цінності в таких прогнозах нуль, "минулий рік був дуже врожайним, цей ну може буде нормальним але ми хз"