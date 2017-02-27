RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11372113731137411375

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.05.2024?

Опитування проводиться до Сер 01 тра, 2024 16:44

Валютний ринок в контексті ДС 7.2 5 101
36,00-36,50
3%
3
36,50-37,00
0
0
37,00-37,50
2%
2
37,50-38,00
4%
4
38,00-38,50
10%
10
38,50-39,00
14%
14
39,00-39,50
19%
19
39,50-40,00
34%
34
40,00-40,50
6%
6
40,50-41,00
1%
1
41,00-41,50
1%
1
41,50-42,00
2%
2
Більше 42
5%
5
Всього голосів : 101
Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 18:12

Щодо долара по 50 через три роки і зростання ВВП на 3 відсотка - незрозуміло на чому такий оптимізм тримається?)

Урожай-2024 буде на 8 мільйонів тонн меншим за попередній – перший прогноз від Мінагрополітики
cherchiltank
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1354
З нами з: 31.05.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 207 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 18:38

  cherchiltank написав:Щодо долара по 50 через три роки і зростання ВВП на 3 відсотка - незрозуміло на чому такий оптимізм тримається?)

Урожай-2024 буде на 8 мільйонів тонн меншим за попередній – перший прогноз від Мінагрополітики

а які причини? ;)
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5872
З нами з: 29.09.19
Подякував: 571 раз.
Подякували: 1383 раз.
 
Профіль
2
3
Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 19:46

  Shaman написав:
  cherchiltank написав:Щодо долара по 50 через три роки і зростання ВВП на 3 відсотка - незрозуміло на чому такий оптимізм тримається?)

Урожай-2024 буде на 8 мільйонів тонн меншим за попередній – перший прогноз від Мінагрополітики

а які причини? ;)

Не знаю, мабуть засіяли менше
cherchiltank
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1354
З нами з: 31.05.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 207 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 19:52

  cherchiltank написав:Щодо долара по 50 через три роки і зростання ВВП на 3 відсотка - незрозуміло на чому такий оптимізм тримається?)

Урожай-2024 буде на 8 мільйонів тонн меншим за попередній – перший прогноз від Мінагрополітики

зара більша проблема не виростити, а експортувати і продати
Xenon
 
Повідомлень: 4459
З нами з: 25.02.09
Подякував: 76 раз.
Подякували: 323 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 19:54

  GALeon написав:МВФ обнародовал прогноз по курсу доллара в Украине до 2029 года

Согласно данным, указанным в отчёте World Economic Outlook, с 2025 года курс доллара к гривне будет постепенно расти и уже в 2027 году перешагнёт отметку в 50 грн. за доллар.

У нас так не бывает: курс стоит несколько лет, а потом ба-бах! и за квартал наверстывает всё упущенное...
asti
 
Повідомлень: 4014
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 721 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 20:37

  cherchiltank написав:
  Shaman написав:
  cherchiltank написав:Щодо долара по 50 через три роки і зростання ВВП на 3 відсотка - незрозуміло на чому такий оптимізм тримається?)

Урожай-2024 буде на 8 мільйонів тонн меншим за попередній – перший прогноз від Мінагрополітики

а які причини? ;)

Не знаю, мабуть засіяли менше

одна з причин - що сіють не кукурудзу, а сою умовно. врожай по вазі вдвічі менший, а по вартості й доходності теж саме. що в умовах ускладненої логістики має сенс. так що не все так погано :)
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5872
З нами з: 29.09.19
Подякував: 571 раз.
Подякували: 1383 раз.
 
Профіль
2
3
Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 21:03

  striped написав:
  Realist написав: Ви не уявляєте яка міна сповільненої дії зараз закладена в зменшенні населення України через міграцію. А як тільки холодильники не буде за що наповнити, ця депопуляція перетне точку неповернення.
От тільки всі чомусь мовчать про те, що діти (старшокласники які мають творити Україну в майбутньому) масово залишають країну і навряд чи сюди повернуться.
От вам ще один мега складний ребус про який ніхто навіть не заїкається, але який в перспективі буде коштувати країні дуже дорого.


С чего Вы решили, что "не заикается"? Есть персонажи, которые себе карьеру на криках об этом построили - Либанова например. Чем это помогло?

Якось не так ви її розумієте. Ось буквально зі найсвіжішого:
НЖ: Інститут демографії озвучив розрахунки, що війна може закінчитись наприкінці 2024-го або ж у 2025-му році з виходом на кордони 1991-го. Наскільки цей прогноз реальний?
Елла Лібанова: Це не наші сценарії. Їх нам дають військові. На цій основі ми робимо демографічні прогнози. Нічого іншого ми робити не можемо. Власне, на основі цього варіанту можна зробити висновок, що депопуляція неминуча. Якщо не буде потужної імміграції, то на 40-й рік нас буде орієнтовно 30 мільйонів. Трагедія? Ні, це не трагедія. https://www.sestry.eu/statti/ella-liban ... do-ievropi

"Нічого страшного", "не трагедія" і т.д.
Навіть цікаво чи дійсно так думає чи свідомо так подає по посаді.
Хоча як тільки почалась війна і побачив довжелезні багатоденні потоки виїджаючих,
то був цим чи не найбільше заскочений. І курс дійсно в цій ситуації малий клопіт.
Востаннє редагувалось Ой+ в Сер 17 кві, 2024 21:04, всього редагувалось 1 раз.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6613
З нами з: 19.04.12
Подякував: 101 раз.
Подякували: 1018 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 21:04

  cherchiltank написав:Щодо долара по 50 через три роки і зростання ВВП на 3 відсотка - незрозуміло на чому такий оптимізм тримається?)

Урожай-2024 буде на 8 мільйонів тонн меншим за попередній – перший прогноз від Мінагрополітики

Це означатиме падіння приблизно на 10% порівняно з урожаєм 2023 року, який становив 82 млн тонн.

У міністерстві підкреслили, що на початку минулого року загальний валовий збір зернових та олійних на 2023 рік також прогнозувався майже на 13% меншим порівняно з попереднім періодом, на рівні 63,5 млн тонн, але погодні умови тоді сприяли збільшенню врожаю.

Отже, прогнози щодо показників валових зборів носять попередній характер та будуть коригуватись протягом року в залежності від обставин, в першу чергу погодних умов", - пояснили у відомстві.

Тобто взагалі цінності в таких прогнозах нуль, "минулий рік був дуже врожайним, цей ну може буде нормальним але ми хз"
zerocool
Аватар користувача
 
Повідомлень: 513
З нами з: 22.03.11
Подякував: 110 раз.
Подякували: 100 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 21:06

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  zerocool написав:Тобто взагалі цінності в таких прогнозах нуль

Власне як і курсу над яким тут ворожать, та як правило, хіба хто просто вгадує, або хтось має інсайд, але той навряд чи тут його викладе.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6613
З нами з: 19.04.12
Подякував: 101 раз.
Подякували: 1018 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 11372113731137411375
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюта, ринок криптовалют 1 ... 3410, 3411, 3412
Искатель » Пон 27 лют, 2017 18:04
34117 36853182
Переглянути останнє повідомлення
Сер 17 кві, 2024 19:50
asti
Продуктові ринки і не тільки у валютному контексті 1 ... 194, 195, 196
Surfer » Сер 31 лип, 2019 04:53
1950 13218631
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 12 кві, 2024 09:49
_Mykola_
Валютний ринок у світі 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7978 23167146
Переглянути останнє повідомлення
Суб 23 гру, 2023 00:55
Hotab

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (6050)
17.04.2024 21:13
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.