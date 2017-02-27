Євро трохи відскочив на форексі до долара, так що завтра?
Будемо укріплюватись до долара на міжбанку?
Буде 39.50 чи навіть менше???
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 17 кві, 2024 22:52
Re: Валютний ринок в контексті ДС
Євро трохи відскочив на форексі до долара, так що завтра?
Будемо укріплюватись до долара на міжбанку?
Буде 39.50 чи навіть менше???
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор
|