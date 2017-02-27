Додано: Чет 18 кві, 2024 09:26

Ой+ написав: Якось не так ви її розумієте. Ось буквально зі найсвіжішого:



Елла Лібанова: Це не наші сценарії. Їх нам дають військові. На цій основі ми робимо демографічні прогнози. Нічого іншого ми робити не можемо. Власне, на основі цього варіанту можна зробити висновок, що депопуляція неминуча. Якщо не буде потужної імміграції, то на 40-й рік нас буде орієнтовно 30 мільйонів. Трагедія? Ні, це не трагедія. https://www.sestry.eu/statti/ella-liban ... do-ievropi НЖ: Інститут демографії озвучив розрахунки, що війна може закінчитись наприкінці 2024-го або ж у 2025-му році з виходом на кордони 1991-го. Наскільки цей прогноз реальний?Елла Лібанова: Це не наші сценарії. Їх нам дають військові. На цій основі ми робимо демографічні прогнози. Нічого іншого ми робити не можемо. Власне, на основі цього варіанту можна зробити висновок, що депопуляція неминуча. Якщо не буде потужної імміграції, то на 40-й рік нас буде орієнтовно 30 мільйонів. Трагедія? Ні, це не трагедія.

"Нічого страшного", "не трагедія" і т.д.

Навіть цікаво чи дійсно так думає чи свідомо так подає по посаді.

Хоча як тільки почалась війна і побачив довжелезні багатоденні потоки виїджаючих,

то був цим чи не найбільше заскочений. І курс дійсно в цій ситуації малий клопіт. Якось не так ви її розумієте. Ось буквально зі найсвіжішого:"Нічого страшного", "не трагедія" і т.д.Навіть цікаво чи дійсно так думає чи свідомо так подає по посаді.Хоча як тільки почалась війна і побачив довжелезні багатоденні потоки виїджаючих,то був цим чи не найбільше заскочений. І курс дійсно в цій ситуації малий клопіт.

Так повелось, что любой подобный "специалист" начинает вещать так обтекаемо, чтобы не кидать тень на политику партии. Тем более, когда есть такие талантливые проводники пожеланий оп как подоляк. Из эмиграции у нее были "немного другие" размышления, прогнозы и выводы.Но не суть - суть в том, что даже здесь, на профильном форуме, необходимо доказывать, что экономика - это основа. И экономические свободы - это ключ к росту экономики и через этот рост - росту доходов и снижения темпов миграции и росту популяции. А потом уже и инвестиций в растущий рынок и сильной, современной и профессиональной армии.Но вот начинается это все с "ай хэв а дрим..." человека, претендующего на пост президента и не растерявшего свое видение по дороге в это кресло.