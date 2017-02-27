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Валютний ринок в контексті ДС

Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11374113751137611377>

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.05.2024?

Опитування проводиться до Сер 01 тра, 2024 16:44

Валютний ринок в контексті ДС 7.2 5 102
36,00-36,50
3%
3
36,50-37,00
0
0
37,00-37,50
2%
2
37,50-38,00
4%
4
38,00-38,50
10%
10
38,50-39,00
14%
14
39,00-39,50
19%
19
39,50-40,00
34%
35
40,00-40,50
6%
6
40,50-41,00
1%
1
41,00-41,50
1%
1
41,50-42,00
2%
2
Більше 42
5%
5
Всього голосів : 102
Повідомлення Додано: Сер 17 кві, 2024 22:52

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Євро трохи відскочив на форексі до долара, так що завтра?
Будемо укріплюватись до долара на міжбанку?
Буде 39.50 чи навіть менше???
somilitark
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Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2024 09:09

  somilitark написав:Євро трохи відскочив на форексі до долара, так що завтра?
Будемо укріплюватись до долара на міжбанку?
Буде 39.50 чи навіть менше???

Думаю сьогодні і завтра всі будуть сидіти вдома, держава нарешті взялася за мобілізацію Києва і області)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2024 09:26

  Ой+ написав:Якось не так ви її розумієте. Ось буквально зі найсвіжішого:
НЖ: Інститут демографії озвучив розрахунки, що війна може закінчитись наприкінці 2024-го або ж у 2025-му році з виходом на кордони 1991-го. Наскільки цей прогноз реальний?
Елла Лібанова: Це не наші сценарії. Їх нам дають військові. На цій основі ми робимо демографічні прогнози. Нічого іншого ми робити не можемо. Власне, на основі цього варіанту можна зробити висновок, що депопуляція неминуча. Якщо не буде потужної імміграції, то на 40-й рік нас буде орієнтовно 30 мільйонів. Трагедія? Ні, це не трагедія. https://www.sestry.eu/statti/ella-liban ... do-ievropi

"Нічого страшного", "не трагедія" і т.д.
Навіть цікаво чи дійсно так думає чи свідомо так подає по посаді.
Хоча як тільки почалась війна і побачив довжелезні багатоденні потоки виїджаючих,
то був цим чи не найбільше заскочений. І курс дійсно в цій ситуації малий клопіт.


Так повелось, что любой подобный "специалист" начинает вещать так обтекаемо, чтобы не кидать тень на политику партии. Тем более, когда есть такие талантливые проводники пожеланий оп как подоляк. Из эмиграции у нее были "немного другие" размышления, прогнозы и выводы.

Но не суть - суть в том, что даже здесь, на профильном форуме, необходимо доказывать, что экономика - это основа. И экономические свободы - это ключ к росту экономики и через этот рост - росту доходов и снижения темпов миграции и росту популяции. А потом уже и инвестиций в растущий рынок и сильной, современной и профессиональной армии.

Но вот начинается это все с "ай хэв а дрим..." человека, претендующего на пост президента и не растерявшего свое видение по дороге в это кресло.
striped
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2024 09:39

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Росту популяції нема в жодній економічно розвиненій державі - тільки за рахунок мігрантів
Ріст популяції це про Африку і бідність
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2024 09:41

  cherchiltank написав:Росту популяції нема в жодній економічно розвиненій державі - тільки за рахунок мігрантів
Ріст популяції це про Африку і бідність

Ізраїль
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2024 09:58

  flyman написав:
  cherchiltank написав:Росту популяції нема в жодній економічно розвиненій державі - тільки за рахунок мігрантів
Ріст популяції це про Африку і бідність

Ізраїль

В Ізраїль теж іде велика міграція ну і ортодоксів багато а там 3 плюс дитини норма тож це виключення
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2024 09:58

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Ще в Ізраїлі живе багато арабів а плодяться вони норм
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2024 10:01

І все буде добре!© )))

  cherchiltank написав:Думаю сьогодні і завтра всі будуть сидіти вдома, держава нарешті взялася за мобілізацію Києва і області)

Тож, все буде добре! :D

Ну або так :lol:
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Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2024 10:39

Тютюнова мафія завдає мільярдні збитки бюджету. Ці гроші могли б піти на зброю, - Gazeta Wyborcza

За даними польських журналістів, український бюджет щорічно втрачає гроші, за які можна придбати 29 пускових установок HIMARS з усім обладнанням.

"Всім відомо, де виробляються ці нелегальні сигарети. Хтось це дозволяє, за нашою інформацією, ця діяльність знаходиться під надійним захистом", - розповідає співрозмовник видання з тютюнової галузі.

За даними Gazeta Wyborcza, українська тютюнова тіньова економіка неухильно зростає з 2018 року (тоді вона становила 4,7 відсотка ринку). Особливо стрімко вона почала зростати після початку війни.
https://www.unian.ua/society/tyutyunova ... 07443.html
jump
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2024 10:55

  somilitark написав:Євро трохи відскочив на форексі до долара, так що завтра?
Будемо укріплюватись до долара на міжбанку?
Буде 39.50 чи навіть менше???


Стопудово вниз, євро з вчорашнього дня +0,55%
Gennadiy777
 
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