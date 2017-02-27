|
|
|
Валютний ринок в контексті ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 18 кві, 2024 11:12
Дивно, що так швидко... - але щойно прийшла премія.
-
Успіх
-
-
- Повідомлень: 6241
- З нами з: 18.03.21
- Подякував: 220 раз.
- Подякували: 896 раз.
-
- Профіль
-
3
8
1
1
Додано: Чет 18 кві, 2024 11:23
Успіх написав:
Дивно, що так швидко... - але щойно прийшла премія.
після 20 квітня буде або ще пауза або новина про погодження партнерами допомоги,в теорії повинно бути сигналом для курсу
-
sens
-
-
- Повідомлень: 16506
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 906 раз.
-
- Профіль
-
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|1951
|13219061
|
|
|34121
|36854169
|
Сер 17 кві, 2024 23:23
чик
|
|7978
|23167425
|
Суб 23 гру, 2023 00:55
Hotab
|