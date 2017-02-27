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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11374113751137611377

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.05.2024?

Опитування проводиться до Сер 01 тра, 2024 16:44

Валютний ринок в контексті ДС 7.2 5 102
36,00-36,50
3%
3
36,50-37,00
0
0
37,00-37,50
2%
2
37,50-38,00
4%
4
38,00-38,50
10%
10
38,50-39,00
14%
14
39,00-39,50
19%
19
39,50-40,00
34%
35
40,00-40,50
6%
6
40,50-41,00
1%
1
41,00-41,50
1%
1
41,50-42,00
2%
2
Більше 42
5%
5
Всього голосів : 102
Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2024 11:12

Курсу гривні до долара - приготуватись))

Дивно, що так швидко... - але щойно прийшла премія.
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Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2024 11:23

  Успіх написав:Дивно, що так швидко... - але щойно прийшла премія.


після 20 квітня буде або ще пауза або новина про погодження партнерами допомоги,в теорії повинно бути сигналом для курсу
sens
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