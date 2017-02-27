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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 18 кві, 2024 12:51
Игорь Алексеевич написав: Успіх написав:
Допомозі нам - бути!
В субботу в США озвучат условия. Уже всё готово, ждёмс голосования. Голоса есть, правда условия кредит и его возможное списание.
може ще каву в травні в Криму
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Додано: Чет 18 кві, 2024 12:56
Игорь Алексеевич написав: Успіх написав:
Допомозі нам - бути!
В субботу в США озвучат условия. Уже всё готово, ждёмс голосования. Голоса есть, правда условия кредит и его возможное списание.
Вам мало вангования курса?..., скучно..., шляпа есть?)
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Додано: Чет 18 кві, 2024 13:36
Маякните, когда сливать валюту!
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Додано: Чет 18 кві, 2024 13:42
jump Більше 60 % тіньового ринку сигарет - винниківська фабрика. Про винниківську фабрику вже роками знають всі та Гріша Козловський всеодно себе почуває дуже норм у Львові. А покриває це все міська рада, бо сусідами по закритому котеджному містечку біля Винник є ряд депутатів міської ради. Всі в тому замазані і живуть комфортно.
Антикорупційні органи АУуууу.
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