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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11374113751137611377

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.05.2024?

Опитування проводиться до Сер 01 тра, 2024 16:44

Валютний ринок в контексті ДС 7.2 5 102
36,00-36,50
3%
3
36,50-37,00
0
0
37,00-37,50
2%
2
37,50-38,00
4%
4
38,00-38,50
10%
10
38,50-39,00
14%
14
39,00-39,50
19%
19
39,50-40,00
34%
35
40,00-40,50
6%
6
40,50-41,00
1%
1
41,00-41,50
1%
1
41,50-42,00
2%
2
Більше 42
5%
5
Всього голосів : 102
Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2024 13:42

jump Більше 60 % тіньового ринку сигарет - винниківська фабрика. Про винниківську фабрику вже роками знають всі та Гріша Козловський всеодно себе почуває дуже норм у Львові. А покриває це все міська рада, бо його сусідами по закритому котеджному містечку біля Винник є ряд депутатів міської ради. Всі в тому замазані і живуть комфортно.
Антикорупційні органи АУуууу.
Востаннє редагувалось Мармур в Чет 18 кві, 2024 13:44, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2024 13:43

  Investor_K написав:Маякните, когда сливать валюту!
В субботу смотрим в конгрессе голосование, узнаем на каких условиях помощь. Но, результат уже известен, помощь нам дают, а значит и пойдёт курс на снижение.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2024 13:44

  Мармур написав:jump Більше 60 % тіньового ринку сигарет - винниківська фабрика. Про винниківську фабрику вже роками знають всі та Гріша Козловський всеодно себе почуває дуже норм у Львові. А покриває це все міська рада, бо його сусідами по закритому котеджному містечку біля Винник є ряд депутатів міської ради. Всі в тому замазані і живуть комфортно.
Антикорупційні органи АУуууу.

Они уже выехали к вам))
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2024 13:45

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Игорь Алексеевич написав:результат уже известен,
коли за закона проголосують конгрес, сенат і підпише Байден.
Дюрі-бачі
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  Дюрі-бачі написав:
  Игорь Алексеевич написав:результат уже известен,
коли за закона проголосують конгрес, сенат і підпише Байден.

Подпишет старичок быстро, как у нас ЗЕ с мобилизацией
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2024 14:02

  Gennadiy777 написав:
  somilitark написав:Євро трохи відскочив на форексі до долара, так що завтра?
Будемо укріплюватись до долара на міжбанку?
Буде 39.50 чи навіть менше???


Стопудово вниз, євро з вчорашнього дня +0,55%

Теорія працювала до 12.00, але зараз повернулись на міжбанку де і стартували сьогодні, виходить, що виглядало все правдоподібно, але не вірно)))
А Київ тим часом працює найвужче 39.80 на 39.85, якщо ще буде на міжбанку підскок дохлої кішки, то будемо мацати 40 на продаж...
somilitark
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Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2024 14:06

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  somilitark написав:А Київ тим часом працює найвужче 39.80 на 39.85, якщо ще буде на міжбанку підскок дохлої кішки, то будемо мацати 40 на продаж...
Последняя неделя паники на вал. рынке. Сейчас обменники потрусят на концовку военных, им как раз быстро всё выдают.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2024 15:06

  Игорь Алексеевич написав:
  somilitark написав:А Київ тим часом працює найвужче 39.80 на 39.85, якщо ще буде на міжбанку підскок дохлої кішки, то будемо мацати 40 на продаж...
Последняя неделя паники на вал. рынке. Сейчас обменники потрусят на концовку военных, им как раз быстро всё выдают.

Не кажіть дурниць, прийдеться крокувати далі ніж 40, це реальність війни, ми і так 2 роки жили не відчуваючи війни, прийшов час трохи затягнути паски....

Київ має нові курси, досить широко люди працюють, прийом 39.80(85), продаж 39.95 і 40.
somilitark
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Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2024 15:08

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  somilitark написав:Київ має нові курси, досить широко люди працюють, прийом 39.80(85), продаж 39.95 і 40.
Помню такие были в одно время темпы, когда шли к 40 и сдулись к 25. Кричали золотов. запасов 000 и 40 это только ласточки.
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2024 15:15

  Investor_K написав:Маякните, когда сливать валюту!

Опоздали. В феврале была последняя неделя. 20 числа последний вагон подавали.
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