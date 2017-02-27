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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11375113761137711378

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.05.2024?

Опитування проводиться до Сер 01 тра, 2024 16:44

Валютний ринок в контексті ДС 7.2 5 103
36,00-36,50
3%
3
36,50-37,00
0
0
37,00-37,50
2%
2
37,50-38,00
4%
4
38,00-38,50
10%
10
38,50-39,00
14%
14
39,00-39,50
18%
19
39,50-40,00
35%
36
40,00-40,50
6%
6
40,50-41,00
1%
1
41,00-41,50
1%
1
41,50-42,00
2%
2
Більше 42
5%
5
Всього голосів : 103
Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2024 15:30

Курс долара в Україні: Що може бути з курсом валют без допомоги від США?

Все про курс валют та прогноз курсу за 2 хвилини.
"Прямо по курсу" від Мінфін

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Ірина_
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Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2024 15:36

  Игорь Алексеевич написав:
  somilitark написав:А Київ тим часом працює найвужче 39.80 на 39.85, якщо ще буде на міжбанку підскок дохлої кішки, то будемо мацати 40 на продаж...
Последняя неделя паники на вал. рынке. Сейчас обменники потрусят на концовку военных, им как раз быстро всё выдают.
Вітаю. Як військовий фінансист доповідаю, не все бистро зараз дають. Є свої ньюанси.Давно я не був на форумі, років 2-3 мабуть.
fin
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2024 16:12

  Игорь Алексеевич написав:
  somilitark написав:Київ має нові курси, досить широко люди працюють, прийом 39.80(85), продаж 39.95 і 40.
Помню такие были в одно время темпы, когда шли к 40 и сдулись к 25. Кричали золотов. запасов 000 и 40 это только ласточки.

Тоді такої війни не було
Зараз додадуть 70 тисяч тим хто на нулі плюс розбита енергосистема плюс поки нема грошей від штатів - тому і такі настрої
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Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2024 16:28

  Игорь Алексеевич написав:
  Investor_K написав:Маякните, когда сливать валюту!
В субботу смотрим в конгрессе голосование, узнаем на каких условиях помощь. Но, результат уже известен, помощь нам дают, а значит и пойдёт курс на снижение.

Долго еще депозит? Все это время придется писать мантры-заклинания. :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2024 16:35

  Мармур написав:jump Більше 60 % тіньового ринку сигарет - винниківська фабрика. Про винниківську фабрику вже роками знають всі та Гріша Козловський всеодно себе почуває дуже норм у Львові. А покриває це все міська рада, бо його сусідами по закритому котеджному містечку біля Винник є ряд депутатів міської ради. Всі в тому замазані і живуть комфортно.
Антикорупційні органи АУуууу.

Тут рівень трохи інший - депутата міськради проковтнуть. Підпільна тютюнова фабрика - це рівень зам голови СБУ або Генпрокуратури
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