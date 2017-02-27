Додано: Чет 18 кві, 2024 17:29

Игорь Алексеевич написав: Investor_K написав: Маякните, когда сливать валюту! Маякните, когда сливать валюту! В субботу смотрим в конгрессе голосование, узнаем на каких условиях помощь. Но, результат уже известен, помощь нам дают, а значит и пойдёт курс на снижение. В субботу смотрим в конгрессе голосование, узнаем на каких условиях помощь. Но, результат уже известен, помощь нам дают, а значит и пойдёт курс на снижение.

наших

військовим

необхідної

впевненої

без шалених втрат

Я не буду це робить. Якщо я це зроблю, я втрачу віру в перемогу

По поводу "результат известен".Зателефонував мені бувший колега. Поговорили про справи, а потім перейшли до обговорення збереження власних фінансів в поточних умовах.Оскільки колега займався фінансовим моделюванням (закінчив CFA!), то запропонував йому створити простеньку модельку по фінансам в державі з "класичним" прогнозним періодом 5 років. Для кращого прогнозування темпу ростувитрат запропонував використати історичні дані повитратам рфії - 20% на рік (такі темпи в них вже 5 останніх років, і є прогнози, що такі темпи можуть протриматись ще 4-5років, тобто зрости з 120млрд$ до 250 млрд$). Величинузовнішньої допомоги дляоборони Українинаших людей в базовий рік закласти на рівні 230/18*12 (233 млрд$ було надано в перші 18 міс. війни). В темпи закласти відомі 20%. І т.д.Через кілька хвилин він мене зупинив. Його відповідь мене вбила:".Я був настільки шокований, що навіть не спитав що мається на увазі під словом "перемога": блакитно-жовтий прапор на кремлем, кордони ХХХХ року, збереження суб'єктності нашої держави (вже перемогли) чи просто прокинувся в ранці (це теж перемога життя над смертю).