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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 18 кві, 2024 15:30
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Ірина_
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Додано: Чет 18 кві, 2024 15:36
Игорь Алексеевич написав: somilitark написав:
А Київ тим часом працює найвужче 39.80 на 39.85, якщо ще буде на міжбанку підскок дохлої кішки, то будемо мацати 40 на продаж...
Последняя неделя паники на вал. рынке. Сейчас обменники потрусят на концовку военных, им как раз быстро всё выдают.
Вітаю. Як військовий фінансист доповідаю, не все бистро зараз дають. Є свої ньюанси.Давно я не був на форумі, років 2-3 мабуть.
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Додано: Чет 18 кві, 2024 16:12
Игорь Алексеевич написав: somilitark написав:
Київ має нові курси, досить широко люди працюють, прийом 39.80(85), продаж 39.95 і 40.
Помню такие были в одно время темпы, когда шли к 40 и сдулись к 25. Кричали золотов. запасов 000 и 40 это только ласточки.
Тоді такої війни не було
Зараз додадуть 70 тисяч тим хто на нулі плюс розбита енергосистема плюс поки нема грошей від штатів - тому і такі настрої
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cherchiltank
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Додано: Чет 18 кві, 2024 16:28
Игорь Алексеевич написав: Investor_K написав:
Маякните, когда сливать валюту!
В субботу смотрим в конгрессе голосование, узнаем на каких условиях помощь. Но, результат уже известен, помощь нам дают, а значит и пойдёт курс на снижение.
Долго еще депозит? Все это время придется писать мантры-заклинания.
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Додано: Чет 18 кві, 2024 16:35
Мармур написав:jump
Більше 60 % тіньового ринку сигарет - винниківська фабрика. Про винниківську фабрику вже роками знають всі та Гріша Козловський всеодно себе почуває дуже норм у Львові. А покриває це все міська рада, бо його сусідами по закритому котеджному містечку біля Винник є ряд депутатів міської ради. Всі в тому замазані і живуть комфортно.
Антикорупційні органи АУуууу.
Тут рівень трохи інший - депутата міськради проковтнуть. Підпільна тютюнова фабрика - це рівень зам голови СБУ або Генпрокуратури
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Додано: Чет 18 кві, 2024 17:21
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Додано: Чет 18 кві, 2024 17:29
Игорь Алексеевич написав: Investor_K написав:
Маякните, когда сливать валюту!
В субботу смотрим в конгрессе голосование, узнаем на каких условиях помощь. Но, результат уже известен, помощь нам дают, а значит и пойдёт курс на снижение.
По поводу "результат известен".
Зателефонував мені бувший колега. Поговорили про справи, а потім перейшли до обговорення збереження власних фінансів в поточних умовах.
Оскільки колега займався фінансовим моделюванням (закінчив CFA!), то запропонував йому створити простеньку модельку по фінансам в державі з "класичним" прогнозним періодом 5 років. Для кращого прогнозування темпу росту наших
витрат запропонував використати історичні дані по військовим
витратам рфії - 20% на рік (такі темпи в них вже 5 останніх років, і є прогнози, що такі темпи можуть протриматись ще 4-5років, тобто зрости з 120млрд$ до 250 млрд$). Величину необхідної
зовнішньої допомоги для впевненої
оборони України без шалених втрат
наших людей в базовий рік закласти на рівні 230/18*12 (233 млрд$ було надано в перші 18 міс. війни). В темпи закласти відомі 20%. І т.д.
Через кілька хвилин він мене зупинив. Його відповідь мене вбила:
"Я не буду це робить. Якщо я це зроблю, я втрачу віру в перемогу
".
Я був настільки шокований, що навіть не спитав що мається на увазі під словом "перемога": блакитно-жовтий прапор на кремлем, кордони ХХХХ року, збереження суб'єктності нашої держави (вже перемогли) чи просто прокинувся в ранці (це теж перемога життя над смертю).
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oleg49
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Додано: Чет 18 кві, 2024 17:39
oleg49 написав:
Я не буду це робить. Якщо я це зроблю, я втрачу віру в перемогу".
Ну так цілком зрозуміло, що повна перемога коштує понад трильйон (перемога - це виживання України в перспективі 50-100 років, і відновлення кордонів - це тільки одна із необхідних умов, яка значно дешевша, ніж вирішення демографічної кризи). Хоча я далеко не впевнений що потрібно 5 років для перемоги. Поки враження, що москалі раніше програють.
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Додано: Чет 18 кві, 2024 17:50
cherchiltank написав: Игорь Алексеевич написав: somilitark написав:
Київ має нові курси, досить широко люди працюють, прийом 39.80(85), продаж 39.95 і 40.
Помню такие были в одно время темпы, когда шли к 40 и сдулись к 25. Кричали золотов. запасов 000 и 40 это только ласточки.
Тоді такої війни не було
Зараз додадуть 70 тисяч тим хто на нулі плюс розбита енергосистема плюс поки нема грошей від штатів - тому і такі настрої
70тис*50тис осіб на нулях ≈ 3500млн ≈ 100млн$ в місяць для соц.справедливості.
До обвалу. Не інакше...
Енергосистема не дає людям вдосталь споживати електрику за третину ринк.ціни.
Не зможуть гратись з електрочайниками.
До біди. Не інакше...
Штати виховують у нас стоїцизм. Не критиканьте. 😷
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