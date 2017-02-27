|
|
|
Валютний ринок в контексті ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 18 кві, 2024 18:12
Bobua написав:
70тис*50тис осіб на нулях ≈ 3500млн ≈ 100млн$ в місяць для соц.справедливості.
До обвалу. Не інакше...
Енергосистема не дає людям вдосталь споживати електрику за третину ринк.ціни.
Не зможуть гратись з електрочайниками.
До біди. Не інакше...
Штати виховують у нас стоїцизм. Не критиканьте. 😷
По перше там не 50 тисяч а під 200, по друге як у вас просто - всього 100 млн баксів в місяць) гроші звісно в тумбочці взяти?) проблема не в електрочайниках а в тому що електрики може не бути наприклад зимою і не на чотири години а на декілька діб.
-
cherchiltank
-
-
- Повідомлень: 1373
- З нами з: 31.05.20
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 207 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 18 кві, 2024 18:24
cherchiltank написав: Bobua написав:
70тис*50тис осіб на нулях ≈ 3500млн ≈ 100млн$ в місяць для соц.справедливості.
До обвалу. Не інакше...
Енергосистема не дає людям вдосталь споживати електрику за третину ринк.ціни.
Не зможуть гратись з електрочайниками.
До біди. Не інакше...
Штати виховують у нас стоїцизм. Не критиканьте. 😷
По перше там не 50 тисяч а під 200, по друге як у вас просто - всього 100 млн баксів в місяць) гроші звісно в тумбочці взяти?) проблема не в електрочайниках а в тому що електрики може не бути наприклад зимою і не на чотири години а на декілька діб.
На нулі 200тис нема.
Ми тримали 1.5км фронту і сумарно одночасно було заледве 40.
А фронт ніби таки коротший 1500км.
Розбита тец -- це ж не посічені скалками дроти.
От в Єревані людей привчали до електрики ~1 годину на добу. А в ранні 90ті не було так багато акумів у всьому і можливості набрати наперед...
Просто відучитесь від ел.чайників, мультиварок, бойлерів, мікрохвильовок. Норм.життя.
-
Bobua
-
-
- Повідомлень: 2052
- З нами з: 24.08.10
- Подякував: 111 раз.
- Подякували: 135 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Чет 18 кві, 2024 18:34
Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:Понад $60 мільярдів допомоги від США: посол розкрила деталі підтримки України
Чи вірите Ви, що США нарешті виділять таку необхідну для нас допомогу в короткостроковій перспективі?
-
Ірина_
-
- Модератор Форуму
-
- Повідомлень: 4095
- З нами з: 14.09.13
- Подякував: 986 раз.
- Подякували: 1957 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Чет 18 кві, 2024 18:42
Игорь Алексеевич написав: Успіх написав:
Допомозі нам - бути!
В субботу в США озвучат условия. Уже всё готово, ждёмс голосования. Голоса есть, правда условия кредит и его возможное списание.
як варіант амуніція, а не бабло
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 34721
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1580 раз.
- Подякували: 2771 раз.
-
- Профіль
-
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|1951
|13219318
|
|
|34121
|36854725
|
Сер 17 кві, 2024 23:23
чик
|
|7978
|23167651
|
Суб 23 гру, 2023 00:55
Hotab
|