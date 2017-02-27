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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11376113771137811379

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.05.2024?

Опитування проводиться до Сер 01 тра, 2024 16:44

Валютний ринок в контексті ДС 7.2 5 104
36,00-36,50
3%
3
36,50-37,00
0
0
37,00-37,50
2%
2
37,50-38,00
4%
4
38,00-38,50
10%
10
38,50-39,00
13%
14
39,00-39,50
18%
19
39,50-40,00
35%
36
40,00-40,50
7%
7
40,50-41,00
1%
1
41,00-41,50
1%
1
41,50-42,00
2%
2
Більше 42
5%
5
Всього голосів : 104
Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2024 18:12

  Bobua написав:
70тис*50тис осіб на нулях ≈ 3500млн ≈ 100млн$ в місяць для соц.справедливості.
До обвалу. Не інакше...

Енергосистема не дає людям вдосталь споживати електрику за третину ринк.ціни.
Не зможуть гратись з електрочайниками.
До біди. Не інакше...

Штати виховують у нас стоїцизм. Не критиканьте. 😷

По перше там не 50 тисяч а під 200, по друге як у вас просто - всього 100 млн баксів в місяць) гроші звісно в тумбочці взяти?) проблема не в електрочайниках а в тому що електрики може не бути наприклад зимою і не на чотири години а на декілька діб.
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2024 18:24

  cherchiltank написав:
  Bobua написав:
70тис*50тис осіб на нулях ≈ 3500млн ≈ 100млн$ в місяць для соц.справедливості.
До обвалу. Не інакше...

Енергосистема не дає людям вдосталь споживати електрику за третину ринк.ціни.
Не зможуть гратись з електрочайниками.
До біди. Не інакше...

Штати виховують у нас стоїцизм. Не критиканьте. 😷

По перше там не 50 тисяч а під 200, по друге як у вас просто - всього 100 млн баксів в місяць) гроші звісно в тумбочці взяти?) проблема не в електрочайниках а в тому що електрики може не бути наприклад зимою і не на чотири години а на декілька діб.


На нулі 200тис нема.
Ми тримали 1.5км фронту і сумарно одночасно було заледве 40.
А фронт ніби таки коротший 1500км.

Розбита тец -- це ж не посічені скалками дроти.
От в Єревані людей привчали до електрики ~1 годину на добу. А в ранні 90ті не було так багато акумів у всьому і можливості набрати наперед...
Просто відучитесь від ел.чайників, мультиварок, бойлерів, мікрохвильовок. Норм.життя.
Bobua
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Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2024 18:34

Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:

Понад $60 мільярдів допомоги від США: посол розкрила деталі підтримки України

Чи вірите Ви, що США нарешті виділять таку необхідну для нас допомогу в короткостроковій перспективі?
Ірина_
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Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2024 18:42

  Игорь Алексеевич написав:
  Успіх написав:Допомозі нам - бути!

В субботу в США озвучат условия. Уже всё готово, ждёмс голосования. Голоса есть, правда условия кредит и его возможное списание.

як варіант амуніція, а не бабло
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2024 19:09

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Bobua написав:На нулі 200тис нема.

https://24tv.ua/sirskiy-maye-virishiti- ... i_n2491518
Радник нагадав слова президента. Той казав, що з мільйона мобілізованих осіб безпосередню участь у бойових діях брали 200 – 300 тисяч людей.
dimo_0n
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2024 19:28

Не все так однозначно ©

  dimo_0n написав:
  Bobua написав:На нулі 200тис нема.

https://24tv.ua/sirskiy-maye-virishiti- ... i_n2491518
Радник нагадав слова президента. Той казав, що з мільйона мобілізованих осіб безпосередню участь у бойових діях брали 200 – 300 тисяч людей.

Але!
Наприклад 100тис людей могло брати участь у БД за 2р.+ війни - 300днів,
а інших, наприклад 50тис - 500днів
а ще інщих 150тис - могли брати участь лише 50-100днів за 2роки повномасштабної...

А ще скільки з тих загалом 300тис - ще скільки з них "пропали безвісти"?

Тож - не все так однозначно!©

п.с.
От, наприклад - в мене, за майже 26міс. повномасштабної війни ~ 17міс. участі в БД! Це по документах/офіційно!
По факту - трохи більше.
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Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2024 19:36

Успіх

От, наприклад - в мене, за майже 26міс. повномасштабної війни ~ 17міс. участі в БД! Це по документах/офіційно!
По факту - трохи більше.

І це тільки на цьому форум з Василем з Рівного і Будівельником

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Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2024 19:51

  dimo_0n написав:
  Bobua написав:На нулі 200тис нема.

https://24tv.ua/sirskiy-maye-virishiti- ... i_n2491518
Радник нагадав слова президента. Той казав, що з мільйона мобілізованих осіб безпосередню участь у бойових діях брали 200 – 300 тисяч людей.


30тис? вбитих
70тис? поранених
150тис? СЗЧ (а то ж не від доброго життя...)
≈250тис.
Бінго.
І ще 50тис зара стоїть... І вони єдині кому треба дати ті кляті 70тис.
А не скиглити, що 100млн$ обвалять курс.
І єдині хто справді програє -- ми, що стояли без цих +70тис...
А ця доплата новеньким-щойно-мобілізованим стане ще одним підтверженням, що дворічне ухилянство винагороджують... :(
Bobua
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Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2024 19:57

Успіх все так. Додати виплату за смертю, еоселю.
Також десь протягом\через 3 місяці купа мужив буде відлавлюватись з місць робот\вулиць. Тобто ті налоги що той муж платив, а це не тільки ЗП(ЄСВ+ПДВ+ВЗ), а ще ПДВ в кожному ларьку - він платити перестане. Тобто налогів буде ще меньше до бюджету. Це якщо ще бізнеси не позакриваються....

То де брати бабос на цей банкет, якщо "партнери" знов задню включать?
Та що робити після закінчення цього всього, коли частина бізнесів ВЖЕ ніколи не вернеться сюди? Я навіть не уявляю, що якщо навіть завтра війна завершиться, що робити з економікою.... Тому що раніше був дешевий труд, а зараз дешеві раби залюбки залишаються у ЄС, а ще досить велика кількість - хоче туда звалити хоч завтра, якщо буде така змога... Хто тут залишився\залишиться робити економіку?

І після цього, тут купа народу вважає, що курс вернеться на 36,6 ? )))
dimo_0n
 
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