Bobua написав: 70тис*50тис осіб на нулях ≈ 3500млн ≈ 100млн$ в місяць для соц.справедливості. До обвалу. Не інакше...
Енергосистема не дає людям вдосталь споживати електрику за третину ринк.ціни. Не зможуть гратись з електрочайниками. До біди. Не інакше...
Штати виховують у нас стоїцизм. Не критиканьте. 😷
По перше там не 50 тисяч а під 200, по друге як у вас просто - всього 100 млн баксів в місяць) гроші звісно в тумбочці взяти?) проблема не в електрочайниках а в тому що електрики може не бути наприклад зимою і не на чотири години а на декілька діб.
Bobua написав: 70тис*50тис осіб на нулях ≈ 3500млн ≈ 100млн$ в місяць для соц.справедливості. До обвалу. Не інакше...
Енергосистема не дає людям вдосталь споживати електрику за третину ринк.ціни. Не зможуть гратись з електрочайниками. До біди. Не інакше...
Штати виховують у нас стоїцизм. Не критиканьте. 😷
По перше там не 50 тисяч а під 200, по друге як у вас просто - всього 100 млн баксів в місяць) гроші звісно в тумбочці взяти?) проблема не в електрочайниках а в тому що електрики може не бути наприклад зимою і не на чотири години а на декілька діб.
На нулі 200тис нема. Ми тримали 1.5км фронту і сумарно одночасно було заледве 40. А фронт ніби таки коротший 1500км.
Розбита тец -- це ж не посічені скалками дроти. От в Єревані людей привчали до електрики ~1 годину на добу. А в ранні 90ті не було так багато акумів у всьому і можливості набрати наперед... Просто відучитесь від ел.чайників, мультиварок, бойлерів, мікрохвильовок. Норм.життя.
Радник нагадав слова президента. Той казав, що з мільйона мобілізованих осіб безпосередню участь у бойових діях брали 200 – 300 тисяч людей.
30тис? вбитих 70тис? поранених 150тис? СЗЧ (а то ж не від доброго життя...) ≈250тис. Бінго. І ще 50тис зара стоїть... І вони єдині кому треба дати ті кляті 70тис. А не скиглити, що 100млн$ обвалять курс. І єдині хто справді програє -- ми, що стояли без цих +70тис... А ця доплата новеньким-щойно-мобілізованим стане ще одним підтверженням, що дворічне ухилянство винагороджують...
Успіх все так. Додати виплату за смертю, еоселю. Також десь протягом\через 3 місяці купа мужив буде відлавлюватись з місць робот\вулиць. Тобто ті налоги що той муж платив, а це не тільки ЗП(ЄСВ+ПДВ+ВЗ), а ще ПДВ в кожному ларьку - він платити перестане. Тобто налогів буде ще меньше до бюджету. Це якщо ще бізнеси не позакриваються....
То де брати бабос на цей банкет, якщо "партнери" знов задню включать? Та що робити після закінчення цього всього, коли частина бізнесів ВЖЕ ніколи не вернеться сюди? Я навіть не уявляю, що якщо навіть завтра війна завершиться, що робити з економікою.... Тому що раніше був дешевий труд, а зараз дешеві раби залюбки залишаються у ЄС, а ще досить велика кількість - хоче туда звалити хоч завтра, якщо буде така змога... Хто тут залишився\залишиться робити економіку?
І після цього, тут купа народу вважає, що курс вернеться на 36,6 ? )))