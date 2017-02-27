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Валютний ринок в контексті ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 11376113771137811379

Який курс долара Ви прогнозуєте на 01.05.2024?

Опитування проводиться до Сер 01 тра, 2024 16:44

Валютний ринок в контексті ДС 7.2 5 105
36,00-36,50
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2
37,50-38,00
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4
38,00-38,50
10%
10
38,50-39,00
13%
14
39,00-39,50
18%
19
39,50-40,00
35%
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41,50-42,00
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2
Більше 42
5%
5
Всього голосів : 105
Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2024 18:34

Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:

Понад $60 мільярдів допомоги від США: посол розкрила деталі підтримки України

Чи вірите Ви, що США нарешті виділять таку необхідну для нас допомогу в короткостроковій перспективі?
Ірина_
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Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2024 18:42

  Игорь Алексеевич написав:
  Успіх написав:Допомозі нам - бути!

В субботу в США озвучат условия. Уже всё готово, ждёмс голосования. Голоса есть, правда условия кредит и его возможное списание.

як варіант амуніція, а не бабло
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2024 22:17

  Investor_K написав:Маякните, когда сливать валюту!

На завтра буде підскок - бо сьогодні прийшла винагорода і багато хто її мінятиме. А от за умови проголосованого в суботу пакету допомоги - різко вниз.
Denik
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2024 22:20

  Denik написав: А от за умови проголосованого в суботу пакету допомоги - різко вниз.

С чего вдруг, деньгами в бюджет там всего 8млрд и это на весь этот год, никакого резко вниз и не предвидится, некоторое снижение краковременно возможно, но не долго.
75stasstas75
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Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2024 22:23

  Denik написав:
  Investor_K написав:Маякните, когда сливать валюту!

На завтра буде підскок - бо сьогодні прийшла винагорода і багато хто її мінятиме. А от за умови проголосованого в суботу пакету допомоги - різко вниз.

Там живих грошей нам ледве б 11 ярдів було.
Решта то військова допомога, включно з поповненням арсеналів США


https://www.radiosvoboda.org/a/infograf ... 7065.html/
Hotab
 
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